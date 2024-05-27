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МВД Латвии распорядилось депортировать 34 россиянина - РИА Новости, 27.05.2024
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17:57 27.05.2024 (обновлено: 18:40 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/latviya-1948728581.html
МВД Латвии распорядилось депортировать 34 россиянина
МВД Латвии распорядилось депортировать 34 россиянина - РИА Новости, 27.05.2024
МВД Латвии распорядилось депортировать 34 россиянина
МВД Латвии постановило депортировать 34 гражданина России, заявил глава ведомства Рихардс Козловскис в эфире телеканала Tv3. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:57
2024-05-27T18:40
в мире
латвия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МВД Латвии постановило депортировать 34 гражданина России, заявил глава ведомства Рихардс Козловскис в эфире телеканала Tv3."Выданы 34 распоряжения о выезде", — сказал министр.В марте 2024 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, не имеющих права на пребывание в республике. Если они еще находятся в стране, то их должны депортировать.Как сообщил Козловскис со ссылкой на погранслужбу, из 800 россиян, кому не продлили ВНЖ, менее 600 покинули Латвию, главным образом через Эстонию. Местонахождение еще около 100 граждан России установить не удалось. Как заявлял в начале февраля временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков, более тысячи россиян переехали из Латвии в Россию из-за миграционных санкций Риги. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский, русский язык имеет статус иностранного.Конституционный суд республики посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. Правительство в августе 2022 года приняло решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России только в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.
https://ria.ru/20240521/latviya-1947544380.html
https://ria.ru/20240521/latviya-1947353930.html
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в мире, латвия, россия, эстония
В мире, Латвия, Россия, Эстония
МВД Латвии распорядилось депортировать 34 россиянина

Глава МВД Латвии Козловскис: россиянам было выдано 34 распоряжения о выезде

CC BY-SA 3.0 / W0zny / КПП "Бурачки" на российско-латвийской границе
КПП Бурачки на российско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 3.0 / W0zny /
КПП "Бурачки" на российско-латвийской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МВД Латвии постановило депортировать 34 гражданина России, заявил глава ведомства Рихардс Козловскис в эфире телеканала Tv3.
"Выданы 34 распоряжения о выезде", — сказал министр.
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В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России
21 мая, 23:38
В марте 2024 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, не имеющих права на пребывание в республике. Если они еще находятся в стране, то их должны депортировать.
Как сообщил Козловскис со ссылкой на погранслужбу, из 800 россиян, кому не продлили ВНЖ, менее 600 покинули Латвию, главным образом через Эстонию.
Местонахождение еще около 100 граждан России установить не удалось.
Как заявлял в начале февраля временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков, более тысячи россиян переехали из Латвии в Россию из-за миграционных санкций Риги.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой
21 мая, 10:55
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский, русский язык имеет статус иностранного.
Конституционный суд республики посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные.
Правительство в августе 2022 года приняло решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России только в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.
Рига - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Латвии выступили против проведения предвыборных дебатов на русском языке
14 мая, 14:37
 
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