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Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 27.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:08 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/kusturitsa-1948613639.html
Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ
Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 27.05.2024
Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ
Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии "Объединение культур и традиций РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:08
2024-05-27T13:08
культура
эмир кустурица
пмэф-2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии "Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах", сообщается на официальном сайте форума. Модератором сессии выступит заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. "Выступающие: Михаил Брызгалов – генеральный директор, Российский национальный музей музыки; Сергей Емельянов – директор, Национальный драматический театр России (Александринский театр); Роман Карманов – генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив; Эмир Кустурица – кинорежиссер, музыкант, продюсер; Михаил Швыдкой – специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству", - говорится в программе ПМЭФ. В сессии также примут участие исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, руководитель Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия Дмитрий Спивак и директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян. 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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эмир кустурица, пмэф-2024, санкт-петербург, россия, сербия, в мире
Культура, Эмир Кустурица, ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Россия, Сербия, В мире
Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ

Сербский режиссер Эмир Кустурица выступит на ПМЭФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии "Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах", сообщается на официальном сайте форума.
Модератором сессии выступит заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.
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"Выступающие: Михаил Брызгалов – генеральный директор, Российский национальный музей музыки; Сергей Емельянов – директор, Национальный драматический театр России (Александринский театр); Роман Карманов – генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив; Эмир Кустурица – кинорежиссер, музыкант, продюсер; Михаил Швыдкой – специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству", - говорится в программе ПМЭФ.
В сессии также примут участие исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, руководитель Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия Дмитрий Спивак и директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян.
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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КультураЭмир КустурицаПМЭФ-2024Санкт-ПетербургРоссияСербияВ мире
 
 
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