https://ria.ru/20240527/kusturitsa-1948613639.html

Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ

Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 27.05.2024

Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ

Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии "Объединение культур и традиций РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:08

2024-05-27T13:08

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии "Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах", сообщается на официальном сайте форума. Модератором сессии выступит заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. "Выступающие: Михаил Брызгалов – генеральный директор, Российский национальный музей музыки; Сергей Емельянов – директор, Национальный драматический театр России (Александринский театр); Роман Карманов – генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив; Эмир Кустурица – кинорежиссер, музыкант, продюсер; Михаил Швыдкой – специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству", - говорится в программе ПМЭФ. В сессии также примут участие исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, руководитель Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия Дмитрий Спивак и директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян. 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

https://ria.ru/20240402/kusturitsa-1937424131.html

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