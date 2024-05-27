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Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ
Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 27.05.2024
Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ
Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии "Объединение культур и традиций РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:08
2024-05-27T13:08
2024-05-27T13:08
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии "Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах", сообщается на официальном сайте форума. Модератором сессии выступит заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. "Выступающие: Михаил Брызгалов – генеральный директор, Российский национальный музей музыки; Сергей Емельянов – директор, Национальный драматический театр России (Александринский театр); Роман Карманов – генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив; Эмир Кустурица – кинорежиссер, музыкант, продюсер; Михаил Швыдкой – специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству", - говорится в программе ПМЭФ. В сессии также примут участие исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, руководитель Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия Дмитрий Спивак и директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян. 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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Культура, Эмир Кустурица, ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Россия, Сербия, В мире
Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ
Сербский режиссер Эмир Кустурица выступит на ПМЭФ