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"Боятся войны". СМИ рассказали о конфликте между Блинкеном и Белым домом - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 27.05.2024 (обновлено: 16:06 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/konflikt-1948514172.html
"Боятся войны". СМИ рассказали о конфликте между Блинкеном и Белым домом
"Боятся войны". СМИ рассказали о конфликте между Блинкеном и Белым домом - РИА Новости, 27.05.2024
"Боятся войны". СМИ рассказали о конфликте между Блинкеном и Белым домом
Госсекретарь США Энтони Блинкен ведет споры с советниками Белого дома, которые опасаются эскалации конфликта с Россией, предположил аналитик Австралийского... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:02
2024-05-27T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
энтони блинкен
джо байден
джейк салливан
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ведет споры с советниками Белого дома, которые опасаются эскалации конфликта с Россией, предположил аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис в интервью CNN.&quot;Внутри администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта (с Россией. — Прим. ред.). Госсекретарь (Энтони Блинкен. — Прим. ред.) пытается выступать против этих страхов. &lt;...&gt; Однако советник по национальной безопасности (Джейк Салливан. — Прим. ред.), на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден&quot;, — рассказал эксперт.По мнению Дэвиса, именно внутренний конфликт в Вашингтоне не позволяет Киеву добиться разрешения на удары по территории России американским оружием.На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Госдепартамент выступил с предложением позволить Украине наносить удары по объектам на территории России с помощью американского вооружения. Позиция президента США Джо Байдена и его советников по этому вопросу пока неизвестна, указывается в статье.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.Читайте в Дзен: “За два года люди прозрели”. Как украинцы меняют свой взгляд на СВОПакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию
https://ria.ru/20240526/otvet-1948392156.html
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, джо байден, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Джо Байден, Джейк Салливан
"Боятся войны". СМИ рассказали о конфликте между Блинкеном и Белым домом

CNN: Белый дом спорит с Блинкеном по поводу эскалации конфликта с Россией

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ведет споры с советниками Белого дома, которые опасаются эскалации конфликта с Россией, предположил аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис в интервью CNN.
«

"Внутри администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта (с Россией. — Прим. ред.). Госсекретарь (Энтони Блинкен. — Прим. ред.) пытается выступать против этих страхов. <...> Однако советник по национальной безопасности (Джейк Салливан. — Прим. ред.), на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден", — рассказал эксперт.

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По мнению Дэвиса, именно внутренний конфликт в Вашингтоне не позволяет Киеву добиться разрешения на удары по территории России американским оружием.
На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Госдепартамент выступил с предложением позволить Украине наносить удары по объектам на территории России с помощью американского вооружения. Позиция президента США Джо Байдена и его советников по этому вопросу пока неизвестна, указывается в статье.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".

В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаЭнтони БлинкенДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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