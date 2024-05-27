https://ria.ru/20240527/knigi-1948636608.html

Правительство поддержало проект о порядке оборота книг иноагентов

Правительство поддержало проект о порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 27.05.2024

Правительство поддержало проект о порядке оборота книг иноагентов

Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, следует из копии проекта отзыва, РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:04

2024-05-27T14:04

2024-05-27T14:16

общество

россия

правительство рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, следует из копии проекта отзыва, которая имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - сказано в проекте отзыва.Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг."В настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ.Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20240524/reestr-1948258628.html

https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, правительство рф