Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на клубнику - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/klubnika-1948697449.html
В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на клубнику
В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на клубнику - РИА Новости, 27.05.2024
В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на клубнику
Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:44
2024-05-27T16:44
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937412968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1e9759e3599117dffd9bfefdf407f84.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. "Ну это же самое начало только, основной сезон будет в июне. Цены скорректируются", - ответила Лут на вопрос о перепадах цен на клубнику. Она заметила, что клубника является ассортиментной продукцией, и в данной ситуации ничего критичного нет. Майские заморозки в России сильнее всего из ягод сказались на клубнике и черной смородине, что может повлиять на их цены и объемы поставок, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты.
https://ria.ru/20240428/klubnika-1942878812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937412968_0:52:2661:2048_1920x0_80_0_0_90118b038d5de29a69bc2808de0b1a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на клубнику

Глава Минсельхоза Лут: в основной сезон клубника будет дешевле

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУрожай клубники в фермерском хозяйстве
Урожай клубники в фермерском хозяйстве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Урожай клубники в фермерском хозяйстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.
«
"Ну это же самое начало только, основной сезон будет в июне. Цены скорректируются", - ответила Лут на вопрос о перепадах цен на клубнику. Она заметила, что клубника является ассортиментной продукцией, и в данной ситуации ничего критичного нет.
Майские заморозки в России сильнее всего из ягод сказались на клубнике и черной смородине, что может повлиять на их цены и объемы поставок, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты.
Контейнер с клубникой в руках девушки - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Россиянам рассказали, как выбирать клубнику
28 апреля, 05:46
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала