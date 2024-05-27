https://ria.ru/20240527/klubnika-1948697449.html

В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на клубнику

В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на клубнику - РИА Новости, 27.05.2024

В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на клубнику

Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:44

2024-05-27T16:44

2024-05-27T16:44

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. "Ну это же самое начало только, основной сезон будет в июне. Цены скорректируются", - ответила Лут на вопрос о перепадах цен на клубнику. Она заметила, что клубника является ассортиментной продукцией, и в данной ситуации ничего критичного нет. Майские заморозки в России сильнее всего из ягод сказались на клубнике и черной смородине, что может повлиять на их цены и объемы поставок, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты.

https://ria.ru/20240428/klubnika-1942878812.html

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)