https://ria.ru/20240527/kharkov-1948710778.html

В Харькове сообщили о поражении объекта в промзоне

В Харькове сообщили о поражении объекта в промзоне - РИА Новости, 27.05.2024

В Харькове сообщили о поражении объекта в промзоне

В Харькове в понедельник был поражен объект в промзоне, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:18

2024-05-27T17:18

2024-05-27T17:18

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Харькове в понедельник был поражен объект в промзоне, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Прилет" в промзону Холодногорского района города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова. Информации о пораженных объектах не приводится. Ранее Терехов сообщил о взрывах в Харькове. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.40 мск, тревога в Харьковской области звучит уже больше часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240527/obstrel-1948691316.html

https://ria.ru/20240527/vsu-1948672564.html

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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф