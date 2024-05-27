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Президент Эстонии пригрозил России
Президент Эстонии пригрозил России - РИА Новости, 27.05.2024
Президент Эстонии пригрозил России
Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени, заявил президент страны Алар Карис в интервью финскому изданию Yle. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T06:08
2024-05-27T06:08
2024-05-27T06:08
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени, заявил президент страны Алар Карис в интервью финскому изданию Yle."Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию <…> на колени", — сказал он.Карис добавил, что, по его мнению, переговоры по Украине возможны лишь после военного поражения России. При этом сейчас Киев нуждается не в военном контингенте НАТО на своей территории, а в поставках западных вооружений, заявил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240524/es-1948239279.html
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В мире, Россия, Украина, Эстония, Алар Карис, НАТО
Президент Эстонии пригрозил России
Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить Россию на колени