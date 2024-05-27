https://ria.ru/20240527/kamchatka-1948526112.html
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение - РИА Новости, 27.05.2024
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение
Землетрясение силой до четырех баллов произошло у берегов Камчатки, став вторым ощутимым сейсмособытием днем 27 мая, сообщили в Камчатском филиале Единой... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:43
2024-05-27T08:43
2024-05-27T09:05
происшествия
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183debd547a6f5f471d13e4321a101ba.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение силой до четырех баллов произошло у берегов Камчатки, став вторым ощутимым сейсмособытием днем 27 мая, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане. Это второе ощутимое событие за день. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. Эпицентр располагался в 79 километрах от краевого центра", - говорится в сообщении. Ранее днем 27 мая в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. В Петропавловске-Камчатском оно ощущало силой до двух баллов.
https://ria.ru/20240204/zemletryaseniya-1925277141.html
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78f91c33fac528e2441d9571efffec13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук
Происшествия, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до четырех баллов