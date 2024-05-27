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У берегов Камчатки произошло второе землетрясение - РИА Новости, 27.05.2024
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08:43 27.05.2024 (обновлено: 09:05 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/kamchatka-1948526112.html
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение - РИА Новости, 27.05.2024
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение
Землетрясение силой до четырех баллов произошло у берегов Камчатки, став вторым ощутимым сейсмособытием днем 27 мая, сообщили в Камчатском филиале Единой... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:43
2024-05-27T09:05
происшествия
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение силой до четырех баллов произошло у берегов Камчатки, став вторым ощутимым сейсмособытием днем 27 мая, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане. Это второе ощутимое событие за день. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. Эпицентр располагался в 79 километрах от краевого центра", - говорится в сообщении. Ранее днем 27 мая в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. В Петропавловске-Камчатском оно ощущало силой до двух баллов.
https://ria.ru/20240204/zemletryaseniya-1925277141.html
тихий океан
петропавловск-камчатский
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происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук
Происшествия, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до четырех баллов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение силой до четырех баллов произошло у берегов Камчатки, став вторым ощутимым сейсмособытием днем 27 мая, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане. Это второе ощутимое событие за день. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. Эпицентр располагался в 79 километрах от краевого центра", - говорится в сообщении.
Ранее днем 27 мая в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. В Петропавловске-Камчатском оно ощущало силой до двух баллов.
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ПроисшествияТихий океанПетропавловск-КамчатскийКамчаткаРоссийская академия наук
 
 
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