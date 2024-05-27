https://ria.ru/20240527/kamchatka-1948526112.html

У берегов Камчатки произошло второе землетрясение

У берегов Камчатки произошло второе землетрясение - РИА Новости, 27.05.2024

У берегов Камчатки произошло второе землетрясение

Землетрясение силой до четырех баллов произошло у берегов Камчатки, став вторым ощутимым сейсмособытием днем 27 мая, сообщили в Камчатском филиале Единой... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:43

2024-05-27T08:43

2024-05-27T09:05

происшествия

тихий океан

петропавловск-камчатский

камчатка

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение силой до четырех баллов произошло у берегов Камчатки, став вторым ощутимым сейсмособытием днем 27 мая, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане. Это второе ощутимое событие за день. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. Эпицентр располагался в 79 километрах от краевого центра", - говорится в сообщении. Ранее днем 27 мая в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. В Петропавловске-Камчатском оно ощущало силой до двух баллов.

https://ria.ru/20240204/zemletryaseniya-1925277141.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук