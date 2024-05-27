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Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем - РИА Новости, 27.05.2024
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Шоубиз
 
21:17 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/isk-1948770012.html
Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем
Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем - РИА Новости, 27.05.2024
Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем
Исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района города... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:17
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шоубиз
москва
игорь сивов
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрировано заявление о расторжении брака между супругами, имеющими детей. Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович",- сказали в суде. Дата рассмотрения пока не назначена. Согласно судебной картотеке, заявление поступило в инстанцию 24 мая. Ранее СМИ сообщили, что супруги приняли решение развестись после семи лет брака, в котором у них родились двое детей.
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москва, игорь сивов, общество, нюша шурочкина (анна шурочкина)
Шоубиз, Москва, Игорь Сивов, Общество, Нюша Шурочкина (Анна Шурочкина)
Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем

Иск о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Сивовым поступил в суд

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевица Нюша и ее супруг Игорь Сивов
Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Зарегистрировано заявление о расторжении брака между супругами, имеющими детей. Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович",- сказали в суде.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Согласно судебной картотеке, заявление поступило в инстанцию 24 мая.
Ранее СМИ сообщили, что супруги приняли решение развестись после семи лет брака, в котором у них родились двое детей.
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