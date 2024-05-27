https://ria.ru/20240527/isk-1948770012.html

Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем

Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем - РИА Новости, 27.05.2024

Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем

Исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района города... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:17

2024-05-27T21:17

2024-05-27T21:17

шоубиз

москва

игорь сивов

общество

нюша шурочкина (анна шурочкина)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрировано заявление о расторжении брака между супругами, имеющими детей. Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович",- сказали в суде. Дата рассмотрения пока не назначена. Согласно судебной картотеке, заявление поступило в инстанцию 24 мая. Ранее СМИ сообщили, что супруги приняли решение развестись после семи лет брака, в котором у них родились двое детей.

https://ria.ru/20240527/alsu-1948762788.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, игорь сивов, общество, нюша шурочкина (анна шурочкина)