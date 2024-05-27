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Опыт игры в страйкбол вредит военным при подготовке, заявил инструктор - РИА Новости, 27.05.2024
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03:32 27.05.2024 (обновлено: 03:54 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/instruktor-1948513810.html
Опыт игры в страйкбол вредит военным при подготовке, заявил инструктор
Опыт игры в страйкбол вредит военным при подготовке, заявил инструктор - РИА Новости, 27.05.2024
Опыт игры в страйкбол вредит военным при подготовке, заявил инструктор
Опыт игры в страйкбол или компьютерные игры вредит при подготовке к боевым действиям, у людей формируется ложное представление о ране, они перестают бояться... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T03:32
2024-05-27T03:54
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опыт игры в страйкбол или компьютерные игры вредит при подготовке к боевым действиям, у людей формируется ложное представление о ране, они перестают бояться пули, рассказал в интервью РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет". "Опыт компьютерных игр помогает только с коптером, если ранее увлекался авиасимуляторами. Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают. Скажу больше, они, наоборот, вредят", - заявил "Пиночет". По его словам, у человека, который играет в страйкбол, пейнтбол или компьютерные игры, формируется ложное понимание о ранении - он перестает "бояться пули". "Когда приходят страйкболисты, их видно. Можно понять даже по их манере заходить в укрытие, в помещение. Человек, который никогда не играл в страйкбол, он очень аккуратен, а страйкболист - залетает сразу", - добавил "Пиночет". При этом он отметил, что от страйкбола или пейнтбола есть один плюс - это повышение физической подготовки и выносливости.
https://ria.ru/20240527/rokot-1948513372.html
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Опыт игры в страйкбол вредит военным при подготовке, заявил инструктор

Инструктор: опыт игры в страйкбол вредит при подготовке к боевым действиям

© Fotolia / bptu Команда игроков в страйкбол
Команда игроков в страйкбол - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Fotolia / bptu
Команда игроков в страйкбол. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опыт игры в страйкбол или компьютерные игры вредит при подготовке к боевым действиям, у людей формируется ложное представление о ране, они перестают бояться пули, рассказал в интервью РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет".
"Опыт компьютерных игр помогает только с коптером, если ранее увлекался авиасимуляторами. Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают. Скажу больше, они, наоборот, вредят", - заявил "Пиночет".
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По его словам, у человека, который играет в страйкбол, пейнтбол или компьютерные игры, формируется ложное понимание о ранении - он перестает "бояться пули".
"Когда приходят страйкболисты, их видно. Можно понять даже по их манере заходить в укрытие, в помещение. Человек, который никогда не играл в страйкбол, он очень аккуратен, а страйкболист - залетает сразу", - добавил "Пиночет".
При этом он отметил, что от страйкбола или пейнтбола есть один плюс - это повышение физической подготовки и выносливости.
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