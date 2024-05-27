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Эксперт оценил потенциал российской индустрии компьютерных игр
Эксперт оценил потенциал российской индустрии компьютерных игр - РИА Новости, 27.05.2024
Эксперт оценил потенциал российской индустрии компьютерных игр
Потенциал российской индустрии компьютерных игр использован на 3-5%, для выхода на "какой-то уровень" нужно создать ещё от 10 до 30 игр, считает генеральный... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:21
2024-05-27T15:21
2024-05-27T15:21
технологии
россия
михаил загоскин
юрий милославский
институт развития интернета
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Потенциал российской индустрии компьютерных игр использован на 3-5%, для выхода на "какой-то уровень" нужно создать ещё от 10 до 30 игр, считает генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. "В линейке игр мы находимся только, знаете как, сделано процента три, ну четыре, ну пять. Нужно еще как минимум 10, а лучше 30 игр, тогда мы сможем выйти на какой-то уровень", - заявил Гореславский на площадке Российского интернет-форума. Он также отметил, что российская компьютерная игра "Смута" создавалась в 2021 году на фоне пандемии, в условиях санкций против РФ игра стала своеобразным экспериментом в создании видеоигр в России в новых условиях. Он также добавил, что в апреле при поддержке ИРИ вышла игра "Передний край" с оценкой 9,5 баллов из 10 возможных. Как рассказал гендиректор Института, количество скачиваний игры за месяц превысило 100 тысяч, пользователи активно делятся положительными отзывами о ней. Игра "Смута" - исторический сюжетный квест, основанный на романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Главный герой книги, молодой русский князь, пытается уберечь свою любовь от опасностей Смутного времени, но оказывается самым активным его участником. Проект реализован студией Cyberia Nova при поддержке ИРИ.
https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html
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технологии, россия, михаил загоскин, юрий милославский, институт развития интернета
Технологии, Россия, Михаил Загоскин, Юрий Милославский, Институт развития интернета
Эксперт оценил потенциал российской индустрии компьютерных игр
ИРИ: потенциал российской индустрии компьютерных игр раскрыт на 3-5%
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Потенциал российской индустрии компьютерных игр использован на 3-5%, для выхода на "какой-то уровень" нужно создать ещё от 10 до 30 игр, считает генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
"В линейке игр мы находимся только, знаете как, сделано процента три, ну четыре, ну пять. Нужно еще как минимум 10, а лучше 30 игр, тогда мы сможем выйти на какой-то уровень", - заявил Гореславский на площадке Российского интернет-форума.
Он также отметил, что российская компьютерная игра "Смута" создавалась в 2021 году на фоне пандемии, в условиях санкций против РФ
игра стала своеобразным экспериментом в создании видеоигр в России в новых условиях.
Он также добавил, что в апреле при поддержке ИРИ вышла игра "Передний край" с оценкой 9,5 баллов из 10 возможных. Как рассказал гендиректор Института, количество скачиваний игры за месяц превысило 100 тысяч, пользователи активно делятся положительными отзывами о ней.
Игра "Смута" - исторический сюжетный квест, основанный на романе Михаила Загоскина
"Юрий Милославский
, или Русские в 1612 году". Главный герой книги, молодой русский князь, пытается уберечь свою любовь от опасностей Смутного времени, но оказывается самым активным его участником. Проект реализован студией Cyberia Nova при поддержке ИРИ.