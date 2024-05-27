https://ria.ru/20240527/gutsul-1948697986.html

Гуцул уведомит партнеров об ущемлении прав Гагаузии

Гуцул уведомит партнеров об ущемлении прав Гагаузии - РИА Новости, 27.05.2024

Гуцул уведомит партнеров об ущемлении прав Гагаузии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что в ближайшее время сообщит международным структурам и ключевым партнерам об ущемлении... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:45

2024-05-27T16:45

2024-05-27T16:45

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что в ближайшее время сообщит международным структурам и ключевым партнерам об ущемлении прав автономии. Глава Гагаузии приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили в здание, но так и не пустили на заседание совета регионального развития Гагаузии. Глава автономии заявила, что опротестует принятые на совете решения. "Уже в ближайшем будущем мы проинформируем международные структуры и наших ключевых партнеров — Турцию и Российскую Федерацию — об очередных случаях ущемления прав и полномочий Гагаузской автономии", - заявила Гуцул на брифинге. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240525/moldavia-1948361160.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз