https://ria.ru/20240527/gutsul-1948607754.html

Гуцул раскрыла дату суда по делу о финансировании партии "Шор"

Гуцул раскрыла дату суда по делу о финансировании партии "Шор" - РИА Новости, 27.05.2024

Гуцул раскрыла дату суда по делу о финансировании партии "Шор"

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что следующее судебное заседание по делу о ее возможной причастности к незаконному... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:51

2024-05-27T12:51

2024-05-27T12:51

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

шор (партия)

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что следующее судебное заседание по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор" пройдет 3 июня, она уверена в своей победе. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в понедельник в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где после перерыва почти в месяц продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". "Я уверена, что совсем скоро в этом деле будет поставлена точка и меня оправдают, потому что я невиновна. Третьего июня у нас будет продолжение судебного заседания", - сказал Гуцул после заседания. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240527/gutsul-1948583214.html

https://ria.ru/20240525/moldavia-1948361160.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, шор (партия)