https://ria.ru/20240527/gutsul-1948583214.html

Гуцул назвала суд политической расправой со стороны Санду

Гуцул назвала суд политической расправой со стороны Санду - РИА Новости, 27.05.2024

Гуцул назвала суд политической расправой со стороны Санду

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что судебное дело против нее сфабриковано по заказу президента республики Майи Санду. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:04

2024-05-27T12:04

2024-05-27T12:04

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что судебное дело против нее сфабриковано по заказу президента республики Майи Санду. В понедельник суд Кишинева продолжает судебное заседание против Гуцул, начатое 30 апреля. Тогда был взят перерыв, поскольку сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии. "Сегодня судят не Евгению Гуцул, не главу Гагаузии, а саму Гагаузию. Это уголовное дело - заказное, оно сфабриковано по указанию Майи Санду, она так расправляется с оппонентами, ее силы направлены только на оппозицию", - заявила Гуцул перед заседанием. Она выразила уверенность, что остались честные судьи, которые не будут идти на поводу у властей. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240524/gagauziya-1948264813.html

https://ria.ru/20240525/moldavia-1948361160.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду