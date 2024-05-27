https://ria.ru/20240527/gumvd-1948633650.html
В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях
В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях - РИА Новости, 27.05.2024
В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях
Полиция начала проверку после появления видео, где двое пермяков дерутся при детях, по предварительным данным, в разгаре потасовки один из мужчин хотел ударить... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:56
2024-05-27T13:56
2024-05-27T16:03
происшествия
россия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948633409_0:20:500:301_1920x0_80_0_0_533a4d18bf2fd6389c9f0800be3daa0d.jpg
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео, где двое пермяков дерутся при детях, по предварительным данным, в разгаре потасовки один из мужчин хотел ударить оппонента, но угодил по ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. "В ходе мониторинга социальных сетей 27 мая было выявлено видео, на котором запечатлен конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, в ходе потасовки один из участников наносит удар оппоненту, на руках которого был ребенок, и предположительно попадает по малолетнему", - рассказали в региональном управлении. В ведомстве уточнили, что в отделе полиции Мотовилихинского района Перми по данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают личности участников инцидента.Региональный следком сообщил в понедельник, что после появления видео с конфликтующими мужчинами следователи начали проверку по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). По данным краевого СК РФ, во время конфликта один из мужчин, промахнувшись, нанес удар кулаком в область головы мальчика, находившегося на руках у оппонента, в последующем он толкнул второго мальчика, который пытался заступиться за отца.
https://ria.ru/20240303/krasnodar-1930843725.html
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948633409_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_2fedc0e0e30200bfc44178b5d0c9437a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь
Происшествия, Россия, Пермь
В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях
ГУМВД: полиция начала проверку после видео, где двое пермяков дерутся при детях
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео, где двое пермяков дерутся при детях, по предварительным данным, в разгаре потасовки один из мужчин хотел ударить оппонента, но угодил по ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ.
"В ходе мониторинга социальных сетей 27 мая было выявлено видео, на котором запечатлен конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, в ходе потасовки один из участников наносит удар оппоненту, на руках которого был ребенок, и предположительно попадает по малолетнему", - рассказали в региональном управлении.
В ведомстве уточнили, что в отделе полиции Мотовилихинского района Перми по данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают личности участников инцидента.
Региональный следком сообщил в понедельник, что после появления видео с конфликтующими мужчинами следователи начали проверку по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). По данным краевого СК РФ, во время конфликта один из мужчин, промахнувшись, нанес удар кулаком в область головы мальчика, находившегося на руках у оппонента, в последующем он толкнул второго мальчика, который пытался заступиться за отца.