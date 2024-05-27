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В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях

В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях - РИА Новости, 27.05.2024

В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях

Полиция начала проверку после появления видео, где двое пермяков дерутся при детях, по предварительным данным, в разгаре потасовки один из мужчин хотел ударить... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:56

2024-05-27T13:56

2024-05-27T16:03

происшествия

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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео, где двое пермяков дерутся при детях, по предварительным данным, в разгаре потасовки один из мужчин хотел ударить оппонента, но угодил по ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. "В ходе мониторинга социальных сетей 27 мая было выявлено видео, на котором запечатлен конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, в ходе потасовки один из участников наносит удар оппоненту, на руках которого был ребенок, и предположительно попадает по малолетнему", - рассказали в региональном управлении. В ведомстве уточнили, что в отделе полиции Мотовилихинского района Перми по данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают личности участников инцидента.Региональный следком сообщил в понедельник, что после появления видео с конфликтующими мужчинами следователи начали проверку по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). По данным краевого СК РФ, во время конфликта один из мужчин, промахнувшись, нанес удар кулаком в область головы мальчика, находившегося на руках у оппонента, в последующем он толкнул второго мальчика, который пытался заступиться за отца.

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происшествия, россия, пермь