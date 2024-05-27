Рейтинг@Mail.ru
Ближайшие месяцы станут решающими для Грузии, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 27.05.2024 (обновлено: 01:32 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gruziya-1948506533.html
Ближайшие месяцы станут решающими для Грузии, заявил Блинкен
Ближайшие месяцы станут решающими для Грузии, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.05.2024
Ближайшие месяцы станут решающими для Грузии, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал руководителей страны предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T00:21
2024-05-27T01:32
в мире
грузия
сша
энтони блинкен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938069323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_628203d51e004993e513dceb21ffc0a1.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал руководителей страны предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее "евро-атлантического будущего", и предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение. США и ЕС требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах, угрожая санкциями и сворачиванием интеграционных перспектив. "Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной", - сказано в заявлении Блинкена. "США продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему. Мы призываем лидеров Грузии предпринять шаги, необходимые для движения страны вперед в правильном направлении", - добавил он. Ранее Блинкен заявил, что США начинают всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией и вводят новую ограничительную визовую политику в отношении "лиц, которые несут ответственность за подрыв демократии" в стране.
https://ria.ru/20240524/gruziya-1948126709.html
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
грузия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938069323_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5e361dd3b3124e81b8b132f3242cdaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, сша, энтони блинкен, евросоюз
В мире, Грузия, США, Энтони Блинкен, Евросоюз
Ближайшие месяцы станут решающими для Грузии, заявил Блинкен

Блинкен заявил, что ближайшие месяцы станут решающими для евробудущего Грузии

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал руководителей страны предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее "евро-атлантического будущего", и предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение.
США и ЕС требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах, угрожая санкциями и сворачиванием интеграционных перспектив.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Политика шантажа не соответствует духу партнерства с США, заявили в Грузии
24 мая, 14:12
"Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной", - сказано в заявлении Блинкена.
"США продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему. Мы призываем лидеров Грузии предпринять шаги, необходимые для движения страны вперед в правильном направлении", - добавил он.
Ранее Блинкен заявил, что США начинают всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией и вводят новую ограничительную визовую политику в отношении "лиц, которые несут ответственность за подрыв демократии" в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
 
В миреГрузияСШАЭнтони БлинкенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала