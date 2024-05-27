https://ria.ru/20240527/gruziya-1948506533.html

Ближайшие месяцы станут решающими для Грузии, заявил Блинкен

Ближайшие месяцы станут решающими для Грузии, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.05.2024

Ближайшие месяцы станут решающими для Грузии, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал руководителей страны предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T00:21

2024-05-27T00:21

2024-05-27T01:32

в мире

грузия

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал руководителей страны предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее "евро-атлантического будущего", и предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение. США и ЕС требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах, угрожая санкциями и сворачиванием интеграционных перспектив. "Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной", - сказано в заявлении Блинкена. "США продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему. Мы призываем лидеров Грузии предпринять шаги, необходимые для движения страны вперед в правильном направлении", - добавил он. Ранее Блинкен заявил, что США начинают всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией и вводят новую ограничительную визовую политику в отношении "лиц, которые несут ответственность за подрыв демократии" в стране.

https://ria.ru/20240524/gruziya-1948126709.html

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в мире, грузия, сша, энтони блинкен, евросоюз