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Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии - РИА Новости, 27.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:20 27.05.2024 (обновлено: 18:04 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/grazhdanstvo-1948711600.html
Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии
Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии - РИА Новости, 27.05.2024
Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым музыкантам рок-группы "Би-2", сообщил руководитель администрации главы... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:20
2024-05-27T18:04
молдавия
би-2
культура
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым музыкантам рок-группы "Би-2", сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел в Telegram-канале.&quot;Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы &quot;Би-2&quot; и их семьям. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами&quot;, — говорится в публикации.Бэлуцел добавил, что Молдавия готова выступать в защиту достоинства и свободы слова других людей.О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля. Это произошло после того, как музыкантов арестовали в Таиланде за проведение концерта без разрешения властей. Артистам назначили штраф и выдворили из страны.Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан России, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, паспорта которого были у четырех задержанных из семи. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.
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молдавия, би-2, майя санду, в мире
Молдавия, Би-2, Культура, Майя Санду, В мире
Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии

Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии членам группы "Би-2"

© Фото опубликовано участниками группы "Би-2"Участники группы "Би-2" в тайской тюрьме
Участники группы Би-2 в тайской тюрьме
© Фото опубликовано участниками группы "Би-2"
Участники группы "Би-2" в тайской тюрьме. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым музыкантам рок-группы "Би-2", сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел в Telegram-канале.
«

"Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы "Би-2" и их семьям. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", — говорится в публикации.

Бэлуцел добавил, что Молдавия готова выступать в защиту достоинства и свободы слова других людей.
О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля. Это произошло после того, как музыкантов арестовали в Таиланде за проведение концерта без разрешения властей. Артистам назначили штраф и выдворили из страны.
Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан России, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, паспорта которого были у четырех задержанных из семи. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.
Солит группы Би-2 Егор Бортник (Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России)
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