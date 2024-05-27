Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии
Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии членам группы "Би-2"
© Фото опубликовано участниками группы "Би-2"Участники группы "Би-2" в тайской тюрьме
© Фото опубликовано участниками группы "Би-2"
Участники группы "Би-2" в тайской тюрьме. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым музыкантам рок-группы "Би-2", сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел в Telegram-канале.
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"Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы "Би-2" и их семьям. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", — говорится в публикации.
Бэлуцел добавил, что Молдавия готова выступать в защиту достоинства и свободы слова других людей.
О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля. Это произошло после того, как музыкантов арестовали в Таиланде за проведение концерта без разрешения властей. Артистам назначили штраф и выдворили из страны.
Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан России, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, паспорта которого были у четырех задержанных из семи. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.
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