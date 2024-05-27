https://ria.ru/20240527/grazhdanstvo-1948711600.html

Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии

Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии - РИА Новости, 27.05.2024

Участникам группы "Би-2" предоставили гражданство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым музыкантам рок-группы "Би-2", сообщил руководитель администрации главы... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:20

2024-05-27T17:20

2024-05-27T18:04

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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым музыкантам рок-группы "Би-2", сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел в Telegram-канале."Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы "Би-2" и их семьям. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", — говорится в публикации.Бэлуцел добавил, что Молдавия готова выступать в защиту достоинства и свободы слова других людей.О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля. Это произошло после того, как музыкантов арестовали в Таиланде за проведение концерта без разрешения властей. Артистам назначили штраф и выдворили из страны.Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан России, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, паспорта которого были у четырех задержанных из семи. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.

https://ria.ru/20240210/tyurma-1926605423.html

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молдавия, би-2, майя санду, в мире