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Комитет Госдумы объяснил, когда допустимо упоминать наркотики в литературе - РИА Новости, 27.05.2024
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18:55 27.05.2024 (обновлено: 19:02 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948744526.html
Комитет Госдумы объяснил, когда допустимо упоминать наркотики в литературе
Комитет Госдумы объяснил, когда допустимо упоминать наркотики в литературе - РИА Новости, 27.05.2024
Комитет Госдумы объяснил, когда допустимо упоминать наркотики в литературе
Упоминание наркотиков в литературе, включая классику, например, в произведении "Морфий" Михаила Булгакова, не будет пропагандой, если в тексте нет информации о... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:55
2024-05-27T19:02
михаил булгаков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Упоминание наркотиков в литературе, включая классику, например, в произведении "Морфий" Михаила Булгакова, не будет пропагандой, если в тексте нет информации о способах их изготовления, сообщила РИА Новости пресс-служба комитета ГД по здоровью. Ранее депутат ГД Тамара Фролова сказала, что, согласно новым поправкам к законопроекту о запрете пропаганды наркотиков, публичное упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой при указании информации об ответственности за незаконный оборот таких веществ, а также об их вреде здоровью. "Не будет являться пропагандой наркотиков распространение произведений литературы и искусства, в которых упоминается о наркотиках, но не содержится сведений о способах, методах разработки, изготовления, использования и местах их приобретения, в том числе в классических произведениях, например, романе Булгакова "Морфий", опубликованном в 1926 году. В нем указывается на наркотическую зависимость главного героя, который оправдывается тем, что морфий оказывает на него "положительное влияние", - пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета. Там также сообщили, что форма сообщения об административной и уголовной ответственности, которая установлена за незаконный оборот наркотиков и их аналогов, а также культивирование и оборот наркосодержащих растений, может быть любой. Каким будет способ доведения информации о негативных последствиях незаконных оборота и потребления наркотиков, каждая отрасль будет решать самостоятельно, пояснили в пресс-службе. При этом необходимо будет указывать и о психических расстройствах, расстройствах поведения и иных заболеваниях, которые могут быть вызваны потреблением наркотиков или их аналогов.
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948573826.html
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михаил булгаков, госдума рф, общество
Михаил Булгаков, Госдума РФ, Общество
Комитет Госдумы объяснил, когда допустимо упоминать наркотики в литературе

Комитет ГД объяснил, при каких условиях можно упоминать наркотики в литературе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Упоминание наркотиков в литературе, включая классику, например, в произведении "Морфий" Михаила Булгакова, не будет пропагандой, если в тексте нет информации о способах их изготовления, сообщила РИА Новости пресс-служба комитета ГД по здоровью.
Ранее депутат ГД Тамара Фролова сказала, что, согласно новым поправкам к законопроекту о запрете пропаганды наркотиков, публичное упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой при указании информации об ответственности за незаконный оборот таких веществ, а также об их вреде здоровью.
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"Не будет являться пропагандой наркотиков распространение произведений литературы и искусства, в которых упоминается о наркотиках, но не содержится сведений о способах, методах разработки, изготовления, использования и местах их приобретения, в том числе в классических произведениях, например, романе Булгакова "Морфий", опубликованном в 1926 году. В нем указывается на наркотическую зависимость главного героя, который оправдывается тем, что морфий оказывает на него "положительное влияние", - пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Там также сообщили, что форма сообщения об административной и уголовной ответственности, которая установлена за незаконный оборот наркотиков и их аналогов, а также культивирование и оборот наркосодержащих растений, может быть любой. Каким будет способ доведения информации о негативных последствиях незаконных оборота и потребления наркотиков, каждая отрасль будет решать самостоятельно, пояснили в пресс-службе. При этом необходимо будет указывать и о психических расстройствах, расстройствах поведения и иных заболеваниях, которые могут быть вызваны потреблением наркотиков или их аналогов.
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