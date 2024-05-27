Рейтинг@Mail.ru
ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:41 27.05.2024 (обновлено: 14:10 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html
ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков
ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 27.05.2024
ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков
Классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений, отрицательная пропаганда наркотиков в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:41
2024-05-27T14:10
сергей леонов
госдума рф
культура
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений, отрицательная пропаганда наркотиков в произведениях литературы и искусства будет допустима, сказал РИА Новости депутат ГД Сергей Леонов. Ранее депутат ГД Тамара Фролова сказала, что согласно новым поправкам к проекту о запрете пропаганды наркотиков публичное упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой при указании информации об ответственности за незаконный оборот, а также о вреде здоровью. "Нет, конечно, такие книги (русских классиков) никто запрещать не будет. Вообще, это касается вновь созданных произведений прежде всего. И во-вторых, это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках, как это что-то хорошее… Неужели мы будем сейчас классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет", - сказал Леонов РИА Новости. "Если в фильме, произведении, песни будут говорить, что наркотики - это зло, плохо… это будет даваться в публичную плоскость и вопросов к этим произведениям не будет", - добавил депутат. Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять таблицу поправок, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Согласно тексту поправок, предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.О проектахТри проекта были внесены правительством в ГД 30 марта 2023 года. Одним из них вносятся поправки в Уголовный кодекс, вторым поправки в КоАП. Также в Думу был внесен сопутствующий законопроект "О внесении изменений в статьи 1 и 46 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в части запрета пропаганды незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, потребления наркотических средств и психотропных веществ, культивирования наркосодержащих растений.Комитетом ГД по госстроительству в понедельник были одобрены поправки ко второму чтению двух законопроектов – изменения в КоАП и УК -, предусматривающих, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.Поправки в законопроект предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.Предлагаемая сумма штрафов может составить от 2 до 4 тысяч с конфискацией для физлиц; от 10 до 30 тысяч с конфискацией для должностных лиц; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, согласно поправкам, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.В апреле комитет Госдумы по охране здоровья принял ряд поправок к третьему законопроекту из пакета инициатив - проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".Согласно новым поправкам, публичное упоминание наркотических средств в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой, если при этом будет соблюдено важное условие. Речь идет о наличии сообщения об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, отмечала депутат ГД Тамара Фролова.Также, по словам Фроловой, вносимыми поправками уточняется и понятие "антинаркотическая пропаганда". Под ним будет пониматься распространение информации об уголовной и административной ответственности, о психических расстройствах, расстройствах поведения и об иных заболеваниях, вызываемых незаконным потреблением наркотических средств, а также о результатах деятельности уполномоченных органов, организаций и общественных объединений.
https://ria.ru/20240326/inoagent-1935868613.html
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948573826.html
https://ria.ru/20240224/knigi-1929267416.html
https://ria.ru/20240514/gosduma-1945830143.html
https://ria.ru/20231218/kino-1916565421.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей леонов, госдума рф, общество
Сергей Леонов, Госдума РФ, Культура, Общество
ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков

Леонов: литературная классика не подпадет под закон о пропаганде наркотиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений, отрицательная пропаганда наркотиков в произведениях литературы и искусства будет допустима, сказал РИА Новости депутат ГД Сергей Леонов.
Ранее депутат ГД Тамара Фролова сказала, что согласно новым поправкам к проекту о запрете пропаганды наркотиков публичное упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой при указании информации об ответственности за незаконный оборот, а также о вреде здоровью.
Украинские фантасты Дмитрий Громов и Олег Ладыженский , пишущие под псевдонимом Генри Лайон Олди - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В ГД призвали признать авторов под псевдонимом Генри Лайон Олди иноагентами
26 марта, 12:23
"Нет, конечно, такие книги (русских классиков) никто запрещать не будет. Вообще, это касается вновь созданных произведений прежде всего. И во-вторых, это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках, как это что-то хорошее… Неужели мы будем сейчас классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет", - сказал Леонов РИА Новости.
"Если в фильме, произведении, песни будут говорить, что наркотики - это зло, плохо… это будет даваться в публичную плоскость и вопросов к этим произведениям не будет", - добавил депутат.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять таблицу поправок, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Согласно тексту поправок, предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Комитет ГД поддержал законопроект о нежелательных организациях
11:34

О проектах

Три проекта были внесены правительством в ГД 30 марта 2023 года. Одним из них вносятся поправки в Уголовный кодекс, вторым поправки в КоАП. Также в Думу был внесен сопутствующий законопроект "О внесении изменений в статьи 1 и 46 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в части запрета пропаганды незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, потребления наркотических средств и психотропных веществ, культивирования наркосодержащих растений.
Комитетом ГД по госстроительству в понедельник были одобрены поправки ко второму чтению двух законопроектов – изменения в КоАП и УК -, предусматривающих, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Классику не будут запрещать из-за закона об ЛГБТ*, считает издательство
24 февраля, 13:25
Поправки в законопроект предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Предлагаемая сумма штрафов может составить от 2 до 4 тысяч с конфискацией для физлиц; от 10 до 30 тысяч с конфискацией для должностных лиц; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, согласно поправкам, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В ГД предложили информировать общество о схемах мошенничества через сериал
14 мая, 12:26
В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
В апреле комитет Госдумы по охране здоровья принял ряд поправок к третьему законопроекту из пакета инициатив - проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Согласно новым поправкам, публичное упоминание наркотических средств в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой, если при этом будет соблюдено важное условие. Речь идет о наличии сообщения об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, отмечала депутат ГД Тамара Фролова.
Также, по словам Фроловой, вносимыми поправками уточняется и понятие "антинаркотическая пропаганда". Под ним будет пониматься распространение информации об уголовной и административной ответственности, о психических расстройствах, расстройствах поведения и об иных заболеваниях, вызываемых незаконным потреблением наркотических средств, а также о результатах деятельности уполномоченных органов, организаций и общественных объединений.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино
18 декабря 2023, 18:05
 
КультураСергей ЛеоновГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала