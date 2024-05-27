https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html

ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков

ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 27.05.2024

ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков

Классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений, отрицательная пропаганда наркотиков в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:41

2024-05-27T13:41

2024-05-27T14:10

сергей леонов

госдума рф

культура

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений, отрицательная пропаганда наркотиков в произведениях литературы и искусства будет допустима, сказал РИА Новости депутат ГД Сергей Леонов. Ранее депутат ГД Тамара Фролова сказала, что согласно новым поправкам к проекту о запрете пропаганды наркотиков публичное упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой при указании информации об ответственности за незаконный оборот, а также о вреде здоровью. "Нет, конечно, такие книги (русских классиков) никто запрещать не будет. Вообще, это касается вновь созданных произведений прежде всего. И во-вторых, это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках, как это что-то хорошее… Неужели мы будем сейчас классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет", - сказал Леонов РИА Новости. "Если в фильме, произведении, песни будут говорить, что наркотики - это зло, плохо… это будет даваться в публичную плоскость и вопросов к этим произведениям не будет", - добавил депутат. Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять таблицу поправок, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Согласно тексту поправок, предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.О проектахТри проекта были внесены правительством в ГД 30 марта 2023 года. Одним из них вносятся поправки в Уголовный кодекс, вторым поправки в КоАП. Также в Думу был внесен сопутствующий законопроект "О внесении изменений в статьи 1 и 46 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в части запрета пропаганды незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, потребления наркотических средств и психотропных веществ, культивирования наркосодержащих растений.Комитетом ГД по госстроительству в понедельник были одобрены поправки ко второму чтению двух законопроектов – изменения в КоАП и УК -, предусматривающих, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.Поправки в законопроект предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.Предлагаемая сумма штрафов может составить от 2 до 4 тысяч с конфискацией для физлиц; от 10 до 30 тысяч с конфискацией для должностных лиц; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, согласно поправкам, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.В апреле комитет Госдумы по охране здоровья принял ряд поправок к третьему законопроекту из пакета инициатив - проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".Согласно новым поправкам, публичное упоминание наркотических средств в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой, если при этом будет соблюдено важное условие. Речь идет о наличии сообщения об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, отмечала депутат ГД Тамара Фролова.Также, по словам Фроловой, вносимыми поправками уточняется и понятие "антинаркотическая пропаганда". Под ним будет пониматься распространение информации об уголовной и административной ответственности, о психических расстройствах, расстройствах поведения и об иных заболеваниях, вызываемых незаконным потреблением наркотических средств, а также о результатах деятельности уполномоченных органов, организаций и общественных объединений.

https://ria.ru/20240326/inoagent-1935868613.html

https://ria.ru/20240527/gosduma-1948573826.html

https://ria.ru/20240224/knigi-1929267416.html

https://ria.ru/20240514/gosduma-1945830143.html

https://ria.ru/20231218/kino-1916565421.html

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сергей леонов, госдума рф, общество