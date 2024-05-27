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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.05.2024
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17:51 27.05.2024 (обновлено: 18:23 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948724299.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 17.05 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:51
2024-05-27T18:23
горловка
украина
сша
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды ВСУ разрываются около автодрома. Кроме того, с 16.50 до 17.25 ВСУ обстрелу подвергся Петровский район Донецка и Горловка, было выпущено по городам 11 снарядов из "натовской" артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948696440.html
https://ria.ru/20240526/gorlovka-1948398137.html
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948503850.html
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горловка, украина, сша, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Горловка, Украина, США, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами

© Фото : Приходько РИК/TelegramМесто обстрела Никитовского района Горловки. 27 мая 2024
Место обстрела Никитовского района Горловки. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Место обстрела Никитовского района Горловки. 27 мая 2024
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды ВСУ разрываются около автодрома.
Кроме того, с 16.50 до 17.25 ВСУ обстрелу подвергся Петровский район Донецка и Горловка, было выпущено по городам 11 снарядов из "натовской" артиллерии.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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ГорловкаУкраинаСШАИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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