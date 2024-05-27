https://ria.ru/20240527/gaz-1948614345.html
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить этот объем, заявил президент РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:09
2024-05-27T13:09
2024-05-27T13:17
экономика
россия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить этот объем, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."Отдельно упомяну, что 7 октября 2023 года мы с вами и президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым) дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - сказал Путин.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20240527/reyting-1948507353.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, узбекистан
Экономика, Россия, Узбекистан
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Путин: экспорт газа в Узбекистан идет с большим опережением графика