https://ria.ru/20240527/gaz-1948614345.html

Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин

Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024

Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин

Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить этот объем, заявил президент РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:09

2024-05-27T13:09

2024-05-27T13:17

экономика

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить этот объем, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."Отдельно упомяну, что 7 октября 2023 года мы с вами и президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым) дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - сказал Путин.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

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россия

узбекистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, узбекистан