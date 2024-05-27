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Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
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13:09 27.05.2024 (обновлено: 13:17 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gaz-1948614345.html
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить этот объем, заявил президент РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:09
2024-05-27T13:17
экономика
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить этот объем, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."Отдельно упомяну, что 7 октября 2023 года мы с вами и президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым) дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - сказал Путин.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
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экономика, россия, узбекистан
Экономика, Россия, Узбекистан
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин

Путин: экспорт газа в Узбекистан идет с большим опережением графика

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить этот объем, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
"Отдельно упомяну, что 7 октября 2023 года мы с вами и президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым) дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - сказал Путин.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
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ЭкономикаРоссияУзбекистан
 
 
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