https://ria.ru/20240527/ganchev-1948737211.html

Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе

Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе - РИА Новости, 27.05.2024

Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что ему поступила информация о самолете ВСУ, который сбили ВС РФ в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:21

2024-05-27T18:21

2024-05-27T18:51

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

виталий ганчев

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что ему поступила информация о самолете ВСУ, который сбили ВС РФ в Волчанском районе."Нам поступает информация о том, что над Харьковской областью силами российской армии был сбит самолет. Сообщается, что это произошло в районе Волчанского района", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240527/kharkov-1948710778.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, виталий ганчев, в мире