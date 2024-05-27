Рейтинг@Mail.ru
Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 27.05.2024 (обновлено: 18:51 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/ganchev-1948737211.html
Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе
Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе - РИА Новости, 27.05.2024
Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что ему поступила информация о самолете ВСУ, который сбили ВС РФ в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:21
2024-05-27T18:51
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
виталий ганчев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что ему поступила информация о самолете ВСУ, который сбили ВС РФ в Волчанском районе."Нам поступает информация о том, что над Харьковской областью силами российской армии был сбит самолет. Сообщается, что это произошло в районе Волчанского района", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240527/kharkov-1948710778.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, виталий ганчев, в мире
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Виталий Ганчев, В мире
Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе

Ганчев: поступила информация о сбитом русскими самолете ВСУ в Волчанском районе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВоенный самолет
Военный самолет - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Военный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что ему поступила информация о самолете ВСУ, который сбили ВС РФ в Волчанском районе.
"Нам поступает информация о том, что над Харьковской областью силами российской армии был сбит самолет. Сообщается, что это произошло в районе Волчанского района", - сказал Ганчев.
Харьков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Харькове сообщили о поражении объекта в промзоне
Вчера, 17:18
 
Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьВиталий ГанчевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала