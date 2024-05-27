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Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе
Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе - РИА Новости, 27.05.2024
Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что ему поступила информация о самолете ВСУ, который сбили ВС РФ в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:21
2024-05-27T18:21
2024-05-27T18:51
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что ему поступила информация о самолете ВСУ, который сбили ВС РФ в Волчанском районе."Нам поступает информация о том, что над Харьковской областью силами российской армии был сбит самолет. Сообщается, что это произошло в районе Волчанского района", - сказал Ганчев.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, виталий ганчев, в мире
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Виталий Ганчев, В мире
Ганчев сообщил о сбитом самолете ВСУ в Волчанском районе
Ганчев: поступила информация о сбитом русскими самолете ВСУ в Волчанском районе