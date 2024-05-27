https://ria.ru/20240527/fursov-1948604385.html
Члены банды юриста Фурсова* получили сроки вплоть до пожизненного
Члены банды юриста Фурсова* получили сроки вплоть до пожизненного - РИА Новости, 27.05.2024
Члены банды юриста Фурсова* получили сроки вплоть до пожизненного
Пятеро членов банды юриста Анатолия Фурсова* получили сроки от 10 лет до пожизненного по делу о 7 убийствах, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:38
2024-05-27T12:38
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пятеро членов банды юриста Анатолия Фурсова* получили сроки от 10 лет до пожизненного по делу о 7 убийствах, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Как информировал главк, присяжные 15 мая признали виновным участников ОПГ в убийствах семерых клиентов компании Фурсова*, заключивших договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением, а также в одном покушении на убийство. "Приговором суда одному фигуранту назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Четырем фигурантам назначено наказание от 10 до 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30 п.п "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с 2017 по 2019 год участники преступной группировки под предводительством Фурсова* убили трех женщин и четырех мужчин, а также покушались на жизнь еще одной женщины. Все потерпевшие были клиентами компании Фурсова* - они заключали с обвиняемым договоры ренты или же пожизненного содержания с иждивением. В отношении Фурсова* и троих соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объявлены в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240516/verdikt-1946538969.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Члены банды юриста Фурсова* получили сроки вплоть до пожизненного
Пятеро членов банды юриста Анатолия Фурсова получили сроки до пожизненного
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Пятеро членов банды юриста Анатолия Фурсова* получили сроки от 10 лет до пожизненного по делу о 7 убийствах, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК РФ.
Как информировал главк, присяжные 15 мая признали виновным участников ОПГ в убийствах семерых клиентов компании Фурсова*, заключивших договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением, а также в одном покушении на убийство.
"Приговором суда одному фигуранту назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Четырем фигурантам назначено наказание от 10 до 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30 п.п "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2017 по 2019 год участники преступной группировки под предводительством Фурсова* убили трех женщин и четырех мужчин, а также покушались на жизнь еще одной женщины. Все потерпевшие были клиентами компании Фурсова* - они заключали с обвиняемым договоры ренты или же пожизненного содержания с иждивением.
В отношении Фурсова* и троих соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объявлены в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.