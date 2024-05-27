СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине
Bild: супруги Макрона и Штайнмайера рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста
© Фото : ReutersСнимок, опубликованный агентством Reuters, на котором Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер смеются у Мемориала жертвам Холокоста в Берлине
© Фото : Reuters
Снимок, опубликованный агентством Reuters, на котором Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер смеются у Мемориала жертвам Холокоста в Берлине
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, пишет Bild.
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"Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", — пишет газета.
Как отмечается, в ходе мероприятия президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки. Кроме того, французский лидер сделал запись в памятной книге.
Газета назвала фото супруг политиков "раздражающим" и отметила, что их поведение также вызвало недоумение в других европейских странах.
Пользователи социальных сетей заявили о грубом нарушении этикета со стороны Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер.
Макрон в воскресенье начал трехдневный официальный визит в ФРГ. Во вторник состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем в рамках франко-германского совета министров.