https://ria.ru/20240527/foto-1948788904.html

СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине

СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине - РИА Новости, 28.05.2024

СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине

Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, пишет... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-27T22:17

2024-05-27T22:17

2024-05-28T01:40

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брижит макрон

олаф шольц

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, пишет Bild."Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", — пишет газета.Как отмечается, в ходе мероприятия президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки. Кроме того, французский лидер сделал запись в памятной книге.Газета назвала фото супруг политиков "раздражающим" и отметила, что их поведение также вызвало недоумение в других европейских странах.Пользователи социальных сетей заявили о грубом нарушении этикета со стороны Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер.Макрон в воскресенье начал трехдневный официальный визит в ФРГ. Во вторник состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем в рамках франко-германского совета министров.

https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948763039.html

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франция

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в мире, германия, франция, берлин (город), брижит макрон, олаф шольц, bild