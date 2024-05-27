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СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине - РИА Новости, 28.05.2024
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22:17 27.05.2024 (обновлено: 01:40 28.05.2024)
https://ria.ru/20240527/foto-1948788904.html
СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине
СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине - РИА Новости, 28.05.2024
СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине
Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, пишет... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-27T22:17
2024-05-28T01:40
в мире
германия
франция
берлин (город)
брижит макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, пишет Bild."Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", — пишет газета.Как отмечается, в ходе мероприятия президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки. Кроме того, французский лидер сделал запись в памятной книге.Газета назвала фото супруг политиков "раздражающим" и отметила, что их поведение также вызвало недоумение в других европейских странах.Пользователи социальных сетей заявили о грубом нарушении этикета со стороны Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер.Макрон в воскресенье начал трехдневный официальный визит в ФРГ. Во вторник состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем в рамках франко-германского совета министров.
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948763039.html
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в мире, германия, франция, берлин (город), брижит макрон, олаф шольц, bild
В мире, Германия, Франция, Берлин (город), Брижит Макрон, Олаф Шольц, Bild
СМИ: жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине

Bild: супруги Макрона и Штайнмайера рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста

© Фото : ReutersСнимок, опубликованный агентством Reuters, на котором Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер смеются у Мемориала жертвам Холокоста в Берлине
Снимок, опубликованный агентством Reuters, на котором Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер смеются у Мемориала жертвам Холокоста в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Reuters
Снимок, опубликованный агентством Reuters, на котором Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер смеются у Мемориала жертвам Холокоста в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, пишет Bild.
«
"Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", — пишет газета.
Как отмечается, в ходе мероприятия президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки. Кроме того, французский лидер сделал запись в памятной книге.
Газета назвала фото супруг политиков "раздражающим" и отметила, что их поведение также вызвало недоумение в других европейских странах.
Пользователи социальных сетей заявили о грубом нарушении этикета со стороны Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер.
Макрон в воскресенье начал трехдневный официальный визит в ФРГ. Во вторник состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем в рамках франко-германского совета министров.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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