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Форум креативного бизнеса стран БРИКС пройдет 8 июня в рамках ПМЭФ-2024
Форум креативного бизнеса стран БРИКС пройдет 8 июня в рамках ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 27.05.2024
Форум креативного бизнеса стран БРИКС пройдет 8 июня в рамках ПМЭФ-2024
Восьмой форум креативного бизнеса пройдет 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из его программы. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:03
2024-05-27T15:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Восьмой форум креативного бизнеса пройдет 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из его программы. Фонд "Росконгресс" в понедельник опубликовал полную деловую программу ПМЭФ. Согласно этой программе, главной темой форума креативного бизнеса станет обсуждение креативных индустрий в масштабе БРИКС с фокусом на сохранении и развитии культурного многообразия. Так, предполагается обсудить опыт стран БРИКС в сфере восстановления, цифровизации и документирования родных языков коренных народов, а также примеры передовой практики в области сохранения языкового разнообразия. Также предметом дискуссии станет, в частности, проблема трудоустройства подростков в креативных индустриях. Участники форума обсудят и влияние музыкальной культуры на продуктивность и успешность. Отдельная дискуссия посвящена новым возможностям, которые открывает рынок стран БРИКС для современного российского искусства. Как сообщалось, основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на четыре тематических блока, один из которых называется "Переход к многополярной модели мировой экономики". Второй тематический блок деловой программы – "Российская экономика: цели и задачи нового цикла" – посвящен ключевым драйверам экономического роста. В рамках третьего тематического блока "Технологии, обеспечивающие лидерство" пройдут сессии и деловые встречи, на которых будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики. В треке "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства" заявлены темы о здоровом питании, инвестициях в демографию, образовании и культуре. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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брикс, пмэф-2024, твой бизнес – новости
Твой бизнес, БРИКС, ПМЭФ-2024, Твой бизнес – новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Восьмой форум креативного бизнеса пройдет 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из его программы.
Фонд "Росконгресс" в понедельник опубликовал полную деловую программу ПМЭФ. Согласно этой программе, главной темой форума креативного бизнеса станет обсуждение креативных индустрий в масштабе БРИКС
с фокусом на сохранении и развитии культурного многообразия. Так, предполагается обсудить опыт стран БРИКС в сфере восстановления, цифровизации и документирования родных языков коренных народов, а также примеры передовой практики в области сохранения языкового разнообразия.
Также предметом дискуссии станет, в частности, проблема трудоустройства подростков в креативных индустриях. Участники форума обсудят и влияние музыкальной культуры на продуктивность и успешность. Отдельная дискуссия посвящена новым возможностям, которые открывает рынок стран БРИКС для современного российского искусства.
Как сообщалось, основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на четыре тематических блока, один из которых называется "Переход к многополярной модели мировой экономики". Второй тематический блок деловой программы – "Российская экономика: цели и задачи нового цикла" – посвящен ключевым драйверам экономического роста.
В рамках третьего тематического блока "Технологии, обеспечивающие лидерство" пройдут сессии и деловые встречи, на которых будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики. В треке "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства" заявлены темы о здоровом питании, инвестициях в демографию, образовании и культуре.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.