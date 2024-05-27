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Фигурант дела Тимура Иванова Фомин изъявил желание дать показания - РИА Новости, 27.05.2024
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14:24 27.05.2024 (обновлено: 14:31 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/fomin-1948642876.html
Фигурант дела Тимура Иванова Фомин изъявил желание дать показания
Фигурант дела Тимура Иванова Фомин изъявил желание дать показания - РИА Новости, 27.05.2024
Фигурант дела Тимура Иванова Фомин изъявил желание дать показания
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, обвиняемый по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова, изъявил желание давать показания следствию, однако, РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:24
2024-05-27T14:31
происшествия
россия
александр фомин
тимур иванов
сергей бородин
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, обвиняемый по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова, изъявил желание давать показания следствию, однако, по данным защиты, пока в материалах нет доказательств его причастности к преступлению, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению… Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры… В то же время, Фомин изъявил желания давать показания следствию, пока у него такой возможности не было", - заявил один из защитников. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест Фомина. Адвокаты просят смягчить меру пресечения до домашнего ареста. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Как следует из постановления, суд не нашел оснований для назначения более мягкой меры пресечения, поскольку Фомин "обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур", а потому может "угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства". Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, также арестованы, их жалобы на меру пресечения были отклонены.
https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html
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происшествия, россия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Александр Фомин, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Фигурант дела Тимура Иванова Фомин изъявил желание дать показания

Соучредитель "ОлимпСитиСтрой" Фомин изъявил желание давать показания следствию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВидеотрансляция в зале судебных заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение жалобы на арест совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. 27 мая 2024
Видеотрансляция в зале судебных заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение жалобы на арест совладельца ООО Олимпситистрой Александра Фомина. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Видеотрансляция в зале судебных заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение жалобы на арест совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. 27 мая 2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, обвиняемый по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова, изъявил желание давать показания следствию, однако, по данным защиты, пока в материалах нет доказательств его причастности к преступлению, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению… Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры… В то же время, Фомин изъявил желания давать показания следствию, пока у него такой возможности не было", - заявил один из защитников.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест Фомина. Адвокаты просят смягчить меру пресечения до домашнего ареста.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Как следует из постановления, суд не нашел оснований для назначения более мягкой меры пресечения, поскольку Фомин "обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур", а потому может "угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства".
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, также арестованы, их жалобы на меру пресечения были отклонены.
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ПроисшествияРоссияАлександр ФоминТимур ИвановСергей БородинМосковский городской судДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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