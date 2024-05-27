https://ria.ru/20240527/fomin-1948641570.html

Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО

Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО - РИА Новости, 27.05.2024

Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:19

2024-05-27T14:19

2024-05-27T14:23

тимур иванов

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласил решение судья.В ходе судебного заседания защита просила приобщить ряд характеризующих материалов, среди которых благодарности от РПЦ, нескольких губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность во время эпидемии ковида и СВО.Как уточнил сам Фомин, он является ветераном труда и ветераном боевых действий.Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, так как суд первой инстанции "принял формальное решение"."В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению… Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры… В то же время, Фомин изъявил желание давать показания следствию, пока у него такой возможности не было", - сказал один из защитников.Сам Фомин лишь согласился с доводами защиты, более подробно по обвинению он не высказывался.Следователь и прокурор просили оставить мужчину в СИЗО, так как, находясь на свободе, он может скрыться, используя значительные связи и финансы.По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, также арестованы, их жалобы на меру пресечения были отклонены.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944729613.html

https://ria.ru/20240524/ivanov-1948039711.html

https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тимур иванов, московский городской суд, происшествия