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Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО - РИА Новости, 27.05.2024
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14:19 27.05.2024 (обновлено: 14:23 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/fomin-1948641570.html
Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО
Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО - РИА Новости, 27.05.2024
Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:19
2024-05-27T14:23
тимур иванов
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласил решение судья.В ходе судебного заседания защита просила приобщить ряд характеризующих материалов, среди которых благодарности от РПЦ, нескольких губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность во время эпидемии ковида и СВО.Как уточнил сам Фомин, он является ветераном труда и ветераном боевых действий.Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, так как суд первой инстанции "принял формальное решение"."В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению… Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры… В то же время, Фомин изъявил желание давать показания следствию, пока у него такой возможности не было", - сказал один из защитников.Сам Фомин лишь согласился с доводами защиты, более подробно по обвинению он не высказывался.Следователь и прокурор просили оставить мужчину в СИЗО, так как, находясь на свободе, он может скрыться, используя значительные связи и финансы.По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, также арестованы, их жалобы на меру пресечения были отклонены.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944729613.html
https://ria.ru/20240524/ivanov-1948039711.html
https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html
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тимур иванов, московский городской суд, происшествия
Тимур Иванов, Московский городской суд, Происшествия
Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО

Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО по делу Тимура Иванова

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласил решение судья.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова
8 мая, 16:50
В ходе судебного заседания защита просила приобщить ряд характеризующих материалов, среди которых благодарности от РПЦ, нескольких губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность во время эпидемии ковида и СВО.
Как уточнил сам Фомин, он является ветераном труда и ветераном боевых действий.
Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, так как суд первой инстанции "принял формальное решение".
"В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению… Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры… В то же время, Фомин изъявил желание давать показания следствию, пока у него такой возможности не было", - сказал один из защитников.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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24 мая, 07:05
Сам Фомин лишь согласился с доводами защиты, более подробно по обвинению он не высказывался.
Следователь и прокурор просили оставить мужчину в СИЗО, так как, находясь на свободе, он может скрыться, используя значительные связи и финансы.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, также арестованы, их жалобы на меру пресечения были отклонены.
Мария Китаева - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц
23 мая, 06:07
 
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