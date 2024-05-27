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Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" стартовал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 27.05.2024
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18:18 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/festival-1948736040.html
Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" стартовал в Санкт-Петербурге
Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" стартовал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 27.05.2024
Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" стартовал в Санкт-Петербурге
XXXII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" объединит крупные балетные и оперные премьеры, гастрольные спектакли, музыкальные программы и вечную классику с РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:18
2024-05-27T18:18
санкт-петербург
втб (банк)
валерий гергиев
денис мацуев
мариинский театр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. XXXII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" объединит крупные балетные и оперные премьеры, гастрольные спектакли, музыкальные программы и вечную классику с участием звезд мировой сцены, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступает партнером мероприятия. Художественным руководителем выступает Валерий Гергиев. "Звезды белых ночей" — одно из самых долгожданных и ярких событий культурной жизни России. Каждый год Мариинский театр удивляет зрителей репертуарными находками и премьерами, что позволяет сохранять и преумножать интерес людей к искусству. &lt;…&gt;", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении. В преддверии открытия 26 мая состоялось выступление Дениса Мацуева с Симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
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санкт-петербург, втб (банк), валерий гергиев, денис мацуев, мариинский театр
Санкт-Петербург, ВТБ (банк), Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Мариинский театр

Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" стартовал в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. XXXII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" объединит крупные балетные и оперные премьеры, гастрольные спектакли, музыкальные программы и вечную классику с участием звезд мировой сцены, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступает партнером мероприятия.
Художественным руководителем выступает Валерий Гергиев.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ
21 мая, 14:08
"Звезды белых ночей" — одно из самых долгожданных и ярких событий культурной жизни России. Каждый год Мариинский театр удивляет зрителей репертуарными находками и премьерами, что позволяет сохранять и преумножать интерес людей к искусству. <…>", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении.
В преддверии открытия 26 мая состоялось выступление Дениса Мацуева с Симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
 
Санкт-ПетербургВТБ (банк)Валерий ГергиевДенис МацуевМариинский театр
 
 
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