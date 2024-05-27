https://ria.ru/20240527/festival-1948736040.html

Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" стартовал в Санкт-Петербурге

Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" стартовал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 27.05.2024

Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" стартовал в Санкт-Петербурге

XXXII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" объединит крупные балетные и оперные премьеры, гастрольные спектакли, музыкальные программы и вечную классику с РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:18

2024-05-27T18:18

2024-05-27T18:18

санкт-петербург

втб (банк)

валерий гергиев

денис мацуев

мариинский театр

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. XXXII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" объединит крупные балетные и оперные премьеры, гастрольные спектакли, музыкальные программы и вечную классику с участием звезд мировой сцены, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступает партнером мероприятия. Художественным руководителем выступает Валерий Гергиев. "Звезды белых ночей" — одно из самых долгожданных и ярких событий культурной жизни России. Каждый год Мариинский театр удивляет зрителей репертуарными находками и премьерами, что позволяет сохранять и преумножать интерес людей к искусству. <…>", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении. В преддверии открытия 26 мая состоялось выступление Дениса Мацуева с Симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

https://ria.ru/20240521/vtb-1947412424.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

санкт-петербург, втб (банк), валерий гергиев, денис мацуев, мариинский театр