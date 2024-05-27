https://ria.ru/20240527/fas-1948573579.html

Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали

Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали - РИА Новости, 27.05.2024

Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение "Северстали" и ФАС России по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:34

2024-05-27T11:34

2024-05-27T11:43

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

северсталь (металлургическая компания)

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение "Северстали" и ФАС России по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания была оштрафована на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили по окончании заседания, проходившего в закрытом режиме, его участники."Северсталь" оспаривала в суде акты антимонопольного ведомства – решение о нарушении антимонопольного законодательства и предписание от 24 февраля 2022 года и постановление о привлечении к административной ответственности от 29 сентября 2022 года.Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и в понедельник перевел разбирательство в закрытый режим, удовлетворив соответствующее ходатайство "Северстали". По этой причине судебный акт, содержащий условия мирового соглашения, не будет опубликован. Представитель ФАС пояснил, что соглашение является конфиденциальным, так как содержит, в частности, коммерческую тайну "Северстали".

https://ria.ru/20240522/mts-1947685708.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), северсталь (металлургическая компания)