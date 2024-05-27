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Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали - РИА Новости, 27.05.2024
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11:34 27.05.2024 (обновлено: 11:43 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/fas-1948573579.html
Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали
Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали - РИА Новости, 27.05.2024
Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали
Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение "Северстали" и ФАС России по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:34
2024-05-27T11:43
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
северсталь (металлургическая компания)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение "Северстали" и ФАС России по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания была оштрафована на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили по окончании заседания, проходившего в закрытом режиме, его участники."Северсталь" оспаривала в суде акты антимонопольного ведомства – решение о нарушении антимонопольного законодательства и предписание от 24 февраля 2022 года и постановление о привлечении к административной ответственности от 29 сентября 2022 года.Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и в понедельник перевел разбирательство в закрытый режим, удовлетворив соответствующее ходатайство "Северстали". По этой причине судебный акт, содержащий условия мирового соглашения, не будет опубликован. Представитель ФАС пояснил, что соглашение является конфиденциальным, так как содержит, в частности, коммерческую тайну "Северстали".
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), северсталь (металлургическая компания)
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Северсталь (металлургическая компания)
Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали

Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Северстали по "делу металлургов"

© РИА Новости / Марк Ганкин | Перейти в медиабанкЗавод "Северстали"
Завод Северстали - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Марк Ганкин
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Завод "Северстали". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение "Северстали" и ФАС России по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания была оштрафована на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили по окончании заседания, проходившего в закрытом режиме, его участники.
"Северсталь" оспаривала в суде акты антимонопольного ведомства – решение о нарушении антимонопольного законодательства и предписание от 24 февраля 2022 года и постановление о привлечении к административной ответственности от 29 сентября 2022 года.
Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и в понедельник перевел разбирательство в закрытый режим, удовлетворив соответствующее ходатайство "Северстали". По этой причине судебный акт, содержащий условия мирового соглашения, не будет опубликован. Представитель ФАС пояснил, что соглашение является конфиденциальным, так как содержит, в частности, коммерческую тайну "Северстали".
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Северсталь (металлургическая компания)
 
 
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