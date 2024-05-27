https://ria.ru/20240527/ezda-1948518594.html

В правительстве поддержали проект о штрафах за опасное вождение

В правительстве поддержали проект о штрафах за опасное вождение - РИА Новости, 27.05.2024

В правительстве поддержали проект о штрафах за опасное вождение

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности концептуально поддержала проект закона о введении административной ответственности за опасное... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T06:04

2024-05-27T06:04

2024-05-27T13:23

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности концептуально поддержала проект закона о введении административной ответственности за опасное вождение, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Законопроект подготовлен депутатом Госдумы Ярославом Ниловым и предлагает дополнить главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, предусматривающей административную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении - в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. За повторное правонарушение предусмотрено лишения прав на срок от одного до трех месяцев. Как указано в отзыве, в законопроекте отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГИБДД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой статьей КоАП. "При этом необходимо учитывать, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности и выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти", - говорится в документе. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - заключили в комиссии. Норма ПДД об опасном вождении вступила в силу летом 2016 года, при этом какие-либо санкций к водителям введены не были.

https://ria.ru/20240523/vozhdenie-1948019532.html

https://ria.ru/20240522/kamery-1947627699.html

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общество, авто, россия, ярослав нилов, госдума рф, гибдд мвд рф