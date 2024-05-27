ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины, пишет Economist
Economist: нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов Киеву
© AP Photo / Kin CheungСнаряды
© AP Photo / Kin Cheung
Снаряды. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сообщает журнал Economist.
"Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет... Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ", - пишет издание.
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Отмечается, что европейские производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство, и опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в ЕС Киев не сможет получить нужное количество снарядов.
Издание указывает, что с окончанием холодной войны спрос на оружие резко снизился, в связи с чем многие европейские производители взрывчатки сократили производство или закрылись. Так, в Великобритании последний завод по производству взрывчатки закрылся в 2008 году, а на данный момент последний крупный производитель тротила в ЕС базируется на севере Польши.
Издание подчеркивает, что многие десятилетия производство взрывчатки в Европе не осуществлялось в действительно промышленных масштабах.
При этом, как пояснил изданию эксперт, постройка завода по производству взрывчатки может занимать от трех до семи лет. В качестве примера приводится завод Rheinmetall в Венгрии, который начнет работу лишь в 2027 году.
Среди проблем, с которыми сталкивается индустрия взрывчатки в Европе, издание выделяет нехватку квалифицированной рабочей силы, а также ключевого сырья.