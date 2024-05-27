Рейтинг@Mail.ru
ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины, пишет Economist - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 27.05.2024 (обновлено: 02:58 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/evropa-1948511305.html
ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины, пишет Economist
ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины, пишет Economist - РИА Новости, 27.05.2024
ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины, пишет Economist
Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T02:24
2024-05-27T02:58
в мире
киев
европа
великобритания
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884768918_0:179:3070:1906_1920x0_80_0_0_ee78810ca41e0273405dae2385d51f1d.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сообщает журнал Economist. "Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет... Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ", - пишет издание. Отмечается, что европейские производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство, и опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в ЕС Киев не сможет получить нужное количество снарядов. Издание указывает, что с окончанием холодной войны спрос на оружие резко снизился, в связи с чем многие европейские производители взрывчатки сократили производство или закрылись. Так, в Великобритании последний завод по производству взрывчатки закрылся в 2008 году, а на данный момент последний крупный производитель тротила в ЕС базируется на севере Польши. Издание подчеркивает, что многие десятилетия производство взрывчатки в Европе не осуществлялось в действительно промышленных масштабах. При этом, как пояснил изданию эксперт, постройка завода по производству взрывчатки может занимать от трех до семи лет. В качестве примера приводится завод Rheinmetall в Венгрии, который начнет работу лишь в 2027 году. Среди проблем, с которыми сталкивается индустрия взрывчатки в Европе, издание выделяет нехватку квалифицированной рабочей силы, а также ключевого сырья.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
киев
европа
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884768918_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_5dbc630878130c062472cef031f17cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, европа, великобритания, евросоюз, украина
В мире, Киев, Европа, Великобритания, Евросоюз, Украина
ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины, пишет Economist

Economist: нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов Киеву

© AP Photo / Kin CheungСнаряды
Снаряды - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Снаряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сообщает журнал Economist.
"Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет... Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
Отмечается, что европейские производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство, и опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в ЕС Киев не сможет получить нужное количество снарядов.
Издание указывает, что с окончанием холодной войны спрос на оружие резко снизился, в связи с чем многие европейские производители взрывчатки сократили производство или закрылись. Так, в Великобритании последний завод по производству взрывчатки закрылся в 2008 году, а на данный момент последний крупный производитель тротила в ЕС базируется на севере Польши.
Издание подчеркивает, что многие десятилетия производство взрывчатки в Европе не осуществлялось в действительно промышленных масштабах.
При этом, как пояснил изданию эксперт, постройка завода по производству взрывчатки может занимать от трех до семи лет. В качестве примера приводится завод Rheinmetall в Венгрии, который начнет работу лишь в 2027 году.
Среди проблем, с которыми сталкивается индустрия взрывчатки в Европе, издание выделяет нехватку квалифицированной рабочей силы, а также ключевого сырья.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
 
В миреКиевЕвропаВеликобританияЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала