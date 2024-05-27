https://ria.ru/20240527/estoniya-1948621966.html

Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы

Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 27.05.2024

Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что странно слышать намерение поставить Россию на колени от Эстонии,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:27

2024-05-27T13:27

2024-05-27T13:27

россия

эстония

прибалтика

дмитрий белик

алар карис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что странно слышать намерение поставить Россию на колени от Эстонии, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом. Президент Эстонии Алар Карис ранее в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось. "Странно слышать подобные заявления от страны, которая сейчас стоит перед коллективным Западом на четвереньках и лает по их команде на страну, которой обязана всем, даже своим существованием", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, именно добрая воля России позволила Эстонии встать с колен после разрушений во время Второй мировой войны. "Больше всего Россию стремятся унизить те страны, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех нас оскорбляют страны Прибалтики, Польша, Чехия. Это те страны, которые мы воссоздали из руин после Второй мировой войны, это те страны, которые нам по гроб жизни обязаны всеми поколениями на сотни лет вперед, но, видимо, новообращение в западную веру для них играет большую роль, чем историческая память", - сказал Белик.

https://ria.ru/20240527/estoniya-1948571491.html

https://ria.ru/20240527/zakharova-1948545765.html

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россия, эстония, прибалтика, дмитрий белик, алар карис