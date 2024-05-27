Рейтинг@Mail.ru
Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/estoniya-1948621966.html
Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы
Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 27.05.2024
Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что странно слышать намерение поставить Россию на колени от Эстонии,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:27
2024-05-27T13:27
россия
эстония
прибалтика
дмитрий белик
алар карис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c334e041bb0806fcb440557d188c01a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что странно слышать намерение поставить Россию на колени от Эстонии, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом. Президент Эстонии Алар Карис ранее в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось. "Странно слышать подобные заявления от страны, которая сейчас стоит перед коллективным Западом на четвереньках и лает по их команде на страну, которой обязана всем, даже своим существованием", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, именно добрая воля России позволила Эстонии встать с колен после разрушений во время Второй мировой войны. "Больше всего Россию стремятся унизить те страны, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех нас оскорбляют страны Прибалтики, Польша, Чехия. Это те страны, которые мы воссоздали из руин после Второй мировой войны, это те страны, которые нам по гроб жизни обязаны всеми поколениями на сотни лет вперед, но, видимо, новообращение в западную веру для них играет большую роль, чем историческая память", - сказал Белик.
https://ria.ru/20240527/estoniya-1948571491.html
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948545765.html
россия
эстония
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_49ffce534173877cb88ebc8b332171df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, прибалтика, дмитрий белик, алар карис
Россия, Эстония, Прибалтика, Дмитрий Белик, Алар Карис
Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы

Депутат Белик: Эстония стоит на четвереньках перед Западом и лает по его команде

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Дмитрий Белик
Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Дмитрий Белик . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что странно слышать намерение поставить Россию на колени от Эстонии, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом.
Президент Эстонии Алар Карис ранее в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий
11:28
"Странно слышать подобные заявления от страны, которая сейчас стоит перед коллективным Западом на четвереньках и лает по их команде на страну, которой обязана всем, даже своим существованием", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, именно добрая воля России позволила Эстонии встать с колен после разрушений во время Второй мировой войны.
"Больше всего Россию стремятся унизить те страны, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех нас оскорбляют страны Прибалтики, Польша, Чехия. Это те страны, которые мы воссоздали из руин после Второй мировой войны, это те страны, которые нам по гроб жизни обязаны всеми поколениями на сотни лет вперед, но, видимо, новообращение в западную веру для них играет большую роль, чем историческая память", - сказал Белик.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России
10:19
 
РоссияЭстонияПрибалтикаДмитрий БеликАлар Карис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала