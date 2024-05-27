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Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2024
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11:28 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/estoniya-1948571491.html
Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий
Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2024
Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий
Поставить Россию на колени - несбыточные фантазии президента Эстонии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:28
2024-05-27T11:28
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
алар карис
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поставить Россию на колени - несбыточные фантазии президента Эстонии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Президент Эстонии Алар Карис ранее в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось. "Поставить Россию на колени - несбыточные фантазии президента Эстонии. Торговля русофобией переходит у младоевропейцев в разряд навязчивого шизофренического бреда. На фоне провалов украинской хунты на поле боя такие заявления похожи на агонию и отрыв от реальности", - сказал Слуцкий РИА Новости. При этом депутат отметил, что переговоры, как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, возможны только при учете реальной ситуации на "земле", и "она явно не в пользу узурпатора Зеленского", добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948545765.html
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в мире, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, алар карис
В мире, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Алар Карис
Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий

Слуцкий: поставить Россию на колени — несбыточные фантазии президента Эстонии

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поставить Россию на колени - несбыточные фантазии президента Эстонии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент Эстонии Алар Карис ранее в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось.
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"Поставить Россию на колени - несбыточные фантазии президента Эстонии. Торговля русофобией переходит у младоевропейцев в разряд навязчивого шизофренического бреда. На фоне провалов украинской хунты на поле боя такие заявления похожи на агонию и отрыв от реальности", - сказал Слуцкий РИА Новости.
При этом депутат отметил, что переговоры, как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, возможны только при учете реальной ситуации на "земле", и "она явно не в пользу узурпатора Зеленского", добавил Слуцкий.
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В миреРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинАлар Карис
 
 
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