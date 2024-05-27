https://ria.ru/20240527/estoniya-1948571491.html

Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий

Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2024

Намерение Эстонии поставить Россию на колени — фантазии, заявил Слуцкий

Поставить Россию на колени - несбыточные фантазии президента Эстонии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:28

2024-05-27T11:28

2024-05-27T11:28

в мире

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

алар карис

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поставить Россию на колени - несбыточные фантазии президента Эстонии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Президент Эстонии Алар Карис ранее в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось. "Поставить Россию на колени - несбыточные фантазии президента Эстонии. Торговля русофобией переходит у младоевропейцев в разряд навязчивого шизофренического бреда. На фоне провалов украинской хунты на поле боя такие заявления похожи на агонию и отрыв от реальности", - сказал Слуцкий РИА Новости. При этом депутат отметил, что переговоры, как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, возможны только при учете реальной ситуации на "земле", и "она явно не в пользу узурпатора Зеленского", добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20240527/zakharova-1948545765.html

https://ria.ru/20240525/estoniya-1948291575.html

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в мире, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, алар карис