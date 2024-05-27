https://ria.ru/20240527/energodar-1948695407.html

Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города

Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города - РИА Новости, 27.05.2024

Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города

Администрация Энергодара заявила в Telegram-канале, что ведется хаотический обстрел города из артиллерии. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:37

2024-05-27T16:37

2024-05-27T16:41

специальная военная операция на украине

энергодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Администрация Энергодара заявила в Telegram-канале, что ведется хаотический обстрел города из артиллерии."Внимание! Ведётся хаотический обстрел из артиллерии. На улицу не выходить", – говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html

энергодар

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, происшествия