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Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 27.05.2024 (обновлено: 16:41 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/energodar-1948695407.html
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города - РИА Новости, 27.05.2024
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города
Администрация Энергодара заявила в Telegram-канале, что ведется хаотический обстрел города из артиллерии. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:37
2024-05-27T16:41
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Администрация Энергодара заявила в Telegram-канале, что ведется хаотический обстрел города из артиллерии."Внимание! Ведётся хаотический обстрел из артиллерии. На улицу не выходить", – говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html
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Дарья Буймова
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энергодар, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города

Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города из артиллерии

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Администрация Энергодара заявила в Telegram-канале, что ведется хаотический обстрел города из артиллерии.
"Внимание! Ведётся хаотический обстрел из артиллерии. На улицу не выходить", – говорится в сообщении администрации.
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарПроисшествия
 
 
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