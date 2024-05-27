https://ria.ru/20240527/energodar-1948695407.html
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города - РИА Новости, 27.05.2024
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города
Администрация Энергодара заявила в Telegram-канале, что ведется хаотический обстрел города из артиллерии. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:37
2024-05-27T16:37
2024-05-27T16:41
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Администрация Энергодара заявила в Telegram-канале, что ведется хаотический обстрел города из артиллерии."Внимание! Ведётся хаотический обстрел из артиллерии. На улицу не выходить", – говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города
Администрация Энергодара заявила о хаотическом обстреле города из артиллерии