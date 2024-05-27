https://ria.ru/20240527/dvigatel-1948727460.html
В "Росатоме" рассказали о создаваемом плазменном ракетном двигателе
В "Росатоме" рассказали о создаваемом плазменном ракетном двигателе - РИА Новости, 27.05.2024
В "Росатоме" рассказали о создаваемом плазменном ракетном двигателе
В России с участием "Росатома" создают плазменный ракетный двигатель, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром". РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:53
2024-05-27T17:53
2024-05-27T18:49
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В России с участием "Росатома" создают плазменный ракетный двигатель, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром". "Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной", — говорится в документе.В 2023 году ученые "Росатома" изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее шести ньютон) и удельного импульса (не менее 100 километров в секунду).Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 киловатт.
https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html
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земля, россия, луна, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэнергопром
Наука, Земля, Россия, Луна, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомэнергопром
В "Росатоме" рассказали о создаваемом плазменном ракетном двигателе
"Росатом": плазменный двигатель позволит возить грузы между Землей и Луной
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В России с участием "Росатома" создают плазменный ракетный двигатель, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром".
"Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной", — говорится в документе.
В 2023 году ученые "Росатома" изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее шести ньютон) и удельного импульса (не менее 100 километров в секунду).
Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 киловатт.