https://ria.ru/20240527/dvigatel-1948727460.html

В "Росатоме" рассказали о создаваемом плазменном ракетном двигателе

В "Росатоме" рассказали о создаваемом плазменном ракетном двигателе - РИА Новости, 27.05.2024

В "Росатоме" рассказали о создаваемом плазменном ракетном двигателе

В России с участием "Росатома" создают плазменный ракетный двигатель, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром". РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:53

2024-05-27T17:53

2024-05-27T18:49

наука

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россия

луна

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомэнергопром

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В России с участием "Росатома" создают плазменный ракетный двигатель, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром". "Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной", — говорится в документе.В 2023 году ученые "Росатома" изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее шести ньютон) и удельного импульса (не менее 100 километров в секунду).Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 киловатт.

https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html

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земля, россия, луна, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэнергопром