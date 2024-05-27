https://ria.ru/20240527/duma-1948579925.html
Комитет ГД рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе
Комитет ГД рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе - РИА Новости, 27.05.2024
Комитет ГД рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:55
2024-05-27T11:55
2024-05-27T14:54
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках, сообщил корреспондент РИА Новости. Поправки вносятся ко второму чтению пакета законопроектов, предусматривающих, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков, который правительство внесло в марте 2023 года.Предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Сумма штрафов может составить:Повторную пропаганду наркотиков в интернете предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.Как уточнил депутат Сергей Леонов в беседе с РИА Новости, классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений."Это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках — как это что-то хорошее… Неужели мы будем классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет", — сказал он.Парламентарий уточнил, что если в произведении наркотики будут показаны с негативной стороны, то вопросов к такому искусству не возникнет.
https://ria.ru/20240304/gosduma-1930969795.html
https://ria.ru/20240527/duma-1948576672.html
https://ria.ru/20240508/sud-1944697882.html
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общество
Комитет ГД рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе
Комитет ГД рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в искусстве
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках, сообщил корреспондент РИА Новости.
Поправки вносятся ко второму чтению пакета законопроектов, предусматривающих, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков, который правительство внесло в марте 2023 года.
Предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Сумма штрафов может составить:
- от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией для физлиц;
- от 10 до 30 тысяч с конфискацией для должностных лиц;
- от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для предпринимателей без образования юридического лица;
- от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для юридических лиц.
Повторную пропаганду наркотиков в интернете предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Как уточнил депутат Сергей Леонов в беседе с РИА Новости, классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений.
«
"Это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках — как это что-то хорошее… Неужели мы будем классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет", — сказал он.
Парламентарий уточнил, что если в произведении наркотики будут показаны с негативной стороны, то вопросов к такому искусству не возникнет.