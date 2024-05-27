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В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием - РИА Новости, 27.05.2024
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11:48 27.05.2024 (обновлено: 12:11 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/duma-1948576672.html
В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием
В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:48
2024-05-27T12:11
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василий пискарев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале. "Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы", - сообщил ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Поправки вносятся в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", рассказал депутат.
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россия, василий пискарев, госдума рф, в мире
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, В мире
В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием

В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с зарубежным госучастием

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект был внесен в Госдуму в феврале.
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"Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы", - сообщил ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Поправки вносятся в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", рассказал депутат.
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