https://ria.ru/20240527/duma-1948576672.html

В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием

В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием - РИА Новости, 27.05.2024

В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:48

2024-05-27T11:48

2024-05-27T12:11

россия

василий пискарев

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39682/24/396822427_0:346:2941:2000_1920x0_80_0_0_6d32d5d6385a212219112d37d1e8ed0d.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале. "Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы", - сообщил ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Поправки вносятся в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", рассказал депутат.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

https://ria.ru/20231211/vybory-1915059543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, василий пискарев, госдума рф, в мире