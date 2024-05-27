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В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием
В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:48
2024-05-27T11:48
2024-05-27T12:11
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале. "Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы", - сообщил ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Поправки вносятся в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", рассказал депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, госдума рф, в мире
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, В мире
В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием
В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с зарубежным госучастием