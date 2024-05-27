https://ria.ru/20240527/dtp-1948531818.html
В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком
В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 27.05.2024
В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком
Водитель легковой Toyota Cresta в Новосибирской области выжила после сильнейшего лобового столкновения с грузовиком, машина полностью разбита, сообщает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:10
2024-05-27T09:10
2024-05-27T09:19
происшествия
авто
новосибирская область
черепановский район
барнаул
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Водитель легковой Toyota Cresta в Новосибирской области выжила после сильнейшего лобового столкновения с грузовиком, машина полностью разбита, сообщает госавтоинспекция региона. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Черепановском районе вечером в воскресенье. "Женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигалась по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 117 километре трассы при завершении обгона не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, после чего с попутным грузовым Volvo", - рассказали в госавтоинспеции. По данным ведомства, в результате произошедшего водитель автомобиля Toyota с различными травмами была доставлена в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На предоставленном полицией видеоролике видно, как неуправляемый автомобиль на встречной полосе сталкивается с грузовиком Sitrak. Судя по фотографиям, автомобиль не подлежит восстановлению.
https://ria.ru/20240524/avariya-1948128008.html
https://ria.ru/20231012/avariya-1902399401.html
новосибирская область
черепановский район
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internet-group@rian.ru
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Момент столкновения легковой машины с грузовиком в Новосибирской области
Водитель легковушки в Новосибирской области выжила после сильнейшего лобового столкновения с грузовиком, она в больнице, машина полностью разбита.
2024-05-27T09:10
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новосибирская область, черепановский район, барнаул
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Черепановский район, Барнаул, Специальная военная операция на Украине
В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком
В Новосибирской области водитель выжила после лобового столкновения с грузовиком