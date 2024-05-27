https://ria.ru/20240527/dtp-1948531818.html

В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком

В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 27.05.2024

В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком

Водитель легковой Toyota Cresta в Новосибирской области выжила после сильнейшего лобового столкновения с грузовиком, машина полностью разбита, сообщает... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:10

2024-05-27T09:10

2024-05-27T09:19

происшествия

авто

новосибирская область

черепановский район

барнаул

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948531697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ee6a76a5c401da70a7461c30de631a7.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Водитель легковой Toyota Cresta в Новосибирской области выжила после сильнейшего лобового столкновения с грузовиком, машина полностью разбита, сообщает госавтоинспекция региона. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Черепановском районе вечером в воскресенье. "Женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигалась по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 117 километре трассы при завершении обгона не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, после чего с попутным грузовым Volvo", - рассказали в госавтоинспеции. По данным ведомства, в результате произошедшего водитель автомобиля Toyota с различными травмами была доставлена в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На предоставленном полицией видеоролике видно, как неуправляемый автомобиль на встречной полосе сталкивается с грузовиком Sitrak. Судя по фотографиям, автомобиль не подлежит восстановлению.

https://ria.ru/20240524/avariya-1948128008.html

https://ria.ru/20231012/avariya-1902399401.html

новосибирская область

черепановский район

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент столкновения легковой машины с грузовиком в Новосибирской области Водитель легковушки в Новосибирской области выжила после сильнейшего лобового столкновения с грузовиком, она в больнице, машина полностью разбита. 2024-05-27T09:10 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, новосибирская область, черепановский район, барнаул