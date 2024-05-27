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Оператор FPV-дрона побил достижение знаменитого советского снайпера Зайцева
Оператор FPV-дрона побил достижение знаменитого советского снайпера Зайцева - РИА Новости, 27.05.2024
Оператор FPV-дрона побил достижение знаменитого советского снайпера Зайцева
Результативность операторов FPV-дронов уже превышает показатели знаменитых снайперов времен Великой Отечественной войны — один российский военнослужащий... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T03:03
2024-05-27T03:03
2024-05-27T03:43
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Результативность операторов FPV-дронов уже превышает показатели знаменитых снайперов времен Великой Отечественной войны — один российский военнослужащий уничтожил с помощью коптеров более 300 солдат ВСУ, в то время как герой Советского Союза Василий Зайцев — более 240 фашистов, рассказал в интервью РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет". "Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева", — сказал "Пиночет". По его словам, подготовка оператора FPV-дрона занимает от двух-трех недель, а снайперу необходимо как минимум полгода. Инструктор также отметил, что снайперу для выстрела нужно скрытно выдвинуться на линию боевого соприкосновения, занять позицию, замаскироваться, длительное время наблюдать и вовремя уйти после уничтожения противника, в то время как оператор дрона может действовать на большом расстоянии. "При этом линейка его целей значительно шире, чем у снайпера. Это и "укреп", или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки. Поэтому и результативность у операторов соответствующая. Мы в настоящий момент стоим на пороге войны будущего", — добавил "Пиночет".
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948477043.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Оператор FPV-дрона побил достижение знаменитого советского снайпера Зайцева
Российский оператор FPV-дронов уничтожил с помощью коптеров более 300 солдат ВСУ
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Результативность операторов FPV-дронов уже превышает показатели знаменитых снайперов времен Великой Отечественной войны — один российский военнослужащий уничтожил с помощью коптеров более 300 солдат ВСУ, в то время как герой Советского Союза Василий Зайцев — более 240 фашистов, рассказал в интервью РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет".
"Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева", — сказал "Пиночет".
По его словам, подготовка оператора FPV-дрона занимает от двух-трех недель, а снайперу необходимо как минимум полгода. Инструктор также отметил, что снайперу для выстрела нужно скрытно выдвинуться на линию боевого соприкосновения, занять позицию, замаскироваться, длительное время наблюдать и вовремя уйти после уничтожения противника, в то время как оператор дрона может действовать на большом расстоянии.
"При этом линейка его целей значительно шире, чем у снайпера. Это и "укреп", или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки. Поэтому и результативность у операторов соответствующая. Мы в настоящий момент стоим на пороге войны будущего", — добавил "Пиночет".