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В Саратове начали проверку информации о массовой драке - РИА Новости, 27.05.2024
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23:38 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/draka-1948795660.html
В Саратове начали проверку информации о массовой драке
В Саратове начали проверку информации о массовой драке - РИА Новости, 27.05.2024
В Саратове начали проверку информации о массовой драке
Следователи и полицейские проводят проверки после видео массовой драки в центре Саратова, сообщили региональные управления СК и МВД РФ. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:38
2024-05-27T23:38
происшествия
саратов
россия
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Следователи и полицейские проводят проверки после видео массовой драки в центре Саратова, сообщили региональные управления СК и МВД РФ. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлены видеозаписи, на которых запечатлен конфликт между несколькими мужчинами на проспекте Столыпина города Саратова. Данное сообщение в установленном порядке зарегистрировано в УМВД России по Саратову. В настоящее время проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале. Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что также начало проверку сведений о драке между молодыми людьми в центре города. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлены видеозаписи, на которых запечатлен конфликт между несколькими молодыми людьми на проспекте Столыпина города Саратова. В ходе конфликта они наносят друг другу телесные повреждения... Организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове начали проверку информации о массовой драке

СК и МВД проводят проверки из-за видео массовой драки в центре Саратова

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Следователи и полицейские проводят проверки после видео массовой драки в центре Саратова, сообщили региональные управления СК и МВД РФ.
«
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлены видеозаписи, на которых запечатлен конфликт между несколькими мужчинами на проспекте Столыпина города Саратова. Данное сообщение в установленном порядке зарегистрировано в УМВД России по Саратову. В настоящее время проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что также начало проверку сведений о драке между молодыми людьми в центре города.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлены видеозаписи, на которых запечатлен конфликт между несколькими молодыми людьми на проспекте Столыпина города Саратова. В ходе конфликта они наносят друг другу телесные повреждения... Организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в сообщении.
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