В Саратове начали проверку информации о массовой драке
СК и МВД проводят проверки из-за видео массовой драки в центре Саратова
Полицейский автомобиль. Архивное фото
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Следователи и полицейские проводят проверки после видео массовой драки в центре Саратова, сообщили региональные управления СК и МВД РФ.
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"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлены видеозаписи, на которых запечатлен конфликт между несколькими мужчинами на проспекте Столыпина города Саратова. Данное сообщение в установленном порядке зарегистрировано в УМВД России по Саратову. В настоящее время проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что также начало проверку сведений о драке между молодыми людьми в центре города.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлены видеозаписи, на которых запечатлен конфликт между несколькими молодыми людьми на проспекте Столыпина города Саратова. В ходе конфликта они наносят друг другу телесные повреждения... Организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в сообщении.
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