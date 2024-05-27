https://ria.ru/20240527/draka-1948795660.html

В Саратове начали проверку информации о массовой драке

В Саратове начали проверку информации о массовой драке - РИА Новости, 27.05.2024

В Саратове начали проверку информации о массовой драке

Следователи и полицейские проводят проверки после видео массовой драки в центре Саратова, сообщили региональные управления СК и МВД РФ. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T23:38

2024-05-27T23:38

2024-05-27T23:38

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Следователи и полицейские проводят проверки после видео массовой драки в центре Саратова, сообщили региональные управления СК и МВД РФ. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлены видеозаписи, на которых запечатлен конфликт между несколькими мужчинами на проспекте Столыпина города Саратова. Данное сообщение в установленном порядке зарегистрировано в УМВД России по Саратову. В настоящее время проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале. Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что также начало проверку сведений о драке между молодыми людьми в центре города. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлены видеозаписи, на которых запечатлен конфликт между несколькими молодыми людьми на проспекте Столыпина города Саратова. В ходе конфликта они наносят друг другу телесные повреждения... Организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)