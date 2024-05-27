Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/donetsk-1948706143.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска в 16.40 (совпадает с мск) выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:09
2024-05-27T17:09
петровский район
донецк
украина
сцкк
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942689837_159:0:884:408_1920x0_80_0_0_27d77b00b035dd333cf73ee4bd92d78b.jpg
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 (совпадает с мск) выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 12.55 до 15.30 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам восемь снарядов из "натовской" артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
https://ria.ru/20231106/donetsk-1907704826.html
петровский район
донецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942689837_245:0:799:415_1920x0_80_0_0_5ff5d7b17f0dd44d3c2a1469c06d5c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петровский район, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА НовостиПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 (совпадает с мск) выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Последствия обстрела Никитовского района в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
1 мая, 02:37
Кроме того, с 12.55 до 15.30 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам восемь снарядов из "натовской" артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
6 ноября 2023, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала