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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей - РИА Новости, 27.05.2024

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей

Курс рубля продолжает укрепляться: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, китайская снижается до 12,23 рубля, евро - до 96,66 рубля, следует из... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:59

2024-05-27T10:59

2024-05-27T11:01

экономика

московская биржа

доллар

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Курс рубля продолжает укрепляться: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, китайская снижается до 12,23 рубля, евро - до 96,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижается на 55 копеек, до 88,98 рубля, юань - на 7 копеек, до 12,23 рубля, евро - на 64 копеек, до 96,66 рубля.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, доллар