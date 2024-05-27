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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей - РИА Новости, 27.05.2024
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Курс рубля продолжает укрепляться: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, китайская снижается до 12,23 рубля, евро - до 96,66 рубля, следует из... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:59
2024-05-27T10:59
2024-05-27T11:01
экономика
московская биржа
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Курс рубля продолжает укрепляться: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, китайская снижается до 12,23 рубля, евро - до 96,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижается на 55 копеек, до 88,98 рубля, юань - на 7 копеек, до 12,23 рубля, евро - на 64 копеек, до 96,66 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар
Экономика, Московская биржа, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января