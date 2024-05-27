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В ДНР за неделю разминировали девять гектаров земли - РИА Новости, 27.05.2024
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19:05 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/dnr-1948747700.html
В ДНР за неделю разминировали девять гектаров земли
В ДНР за неделю разминировали девять гектаров земли - РИА Новости, 27.05.2024
В ДНР за неделю разминировали девять гектаров земли
В ДНР за неделю разминировали 9 гектаров земель сельхозназначения, сообщили сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:05
2024-05-27T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. В ДНР за неделю разминировали 9 гектаров земель сельхозназначения, сообщили сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия республики. "За период с 17 мая по 24 мая проведены работы по очистке от взрывоопасных предметов 9 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории, административно относящейся к Тельмановскому муниципальному округу", - сообщили в ведомстве. Министр агропромышленной политики и продовольствия, вице-премьер ДНР Артем Крамаренко сообщил РИА Новости, что всего с начала года разминировано уже порядка 300 гектаров аграрных угодий. "Благодаря слаженным действиям саперов Минобороны и МЧС на территории нашего региона продолжается системная работа по разминированию и введению в оборот земель сельхозназначения. С начала текущего года порядка 300 гектаров таких земель было разминировано от взрывоопасных предметов. Прежде всего это неразорвавшиеся артснаряды и противопехотные мины", - отметил Крамаренко. Он добавил, что, согласно заявкам от аграриев республики, в ДНР предстоит разминировать еще более 31 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.
https://ria.ru/20240527/obstrely-1948507820.html
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в мире, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР за неделю разминировали девять гектаров земли

В ДНР за неделю разминировали 9 гектаров земель сельхозназначения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота саперных подразделений
Работа саперных подразделений - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа саперных подразделений . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. В ДНР за неделю разминировали 9 гектаров земель сельхозназначения, сообщили сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия республики.
"За период с 17 мая по 24 мая проведены работы по очистке от взрывоопасных предметов 9 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории, административно относящейся к Тельмановскому муниципальному округу", - сообщили в ведомстве.
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Министр агропромышленной политики и продовольствия, вице-премьер ДНР Артем Крамаренко сообщил РИА Новости, что всего с начала года разминировано уже порядка 300 гектаров аграрных угодий.
"Благодаря слаженным действиям саперов Минобороны и МЧС на территории нашего региона продолжается системная работа по разминированию и введению в оборот земель сельхозназначения. С начала текущего года порядка 300 гектаров таких земель было разминировано от взрывоопасных предметов. Прежде всего это неразорвавшиеся артснаряды и противопехотные мины", - отметил Крамаренко.
Он добавил, что, согласно заявкам от аграриев республики, в ДНР предстоит разминировать еще более 31 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.
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