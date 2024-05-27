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В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ
В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ
Село Днепряны на левом берегу Днепра в Херсонской области подверглось минометной атаке и прилету дронов, пострадали дома, возникли пожары, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:50
2024-05-27T15:50
2024-05-27T15:50
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Село Днепряны на левом берегу Днепра в Херсонской области подверглось минометной атаке и прилету дронов, пострадали дома, возникли пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Противник продолжает остервенелый обстрел гражданских объектов на левобережье Херсонщины. В Днепрянах сегодня утром было не менее 20 прилетов и десять сбросов — враг использовал дроны вперемешку с минометным огнем. Несколько частных домов сильно пострадали, возникли пожары" , - написал Сальдо. Ранее он сообщил о нанесенном ВСУ ракетном ударе по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ
В херсонском селе Днепряны возникли пожары после массированного обстрела