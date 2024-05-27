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В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
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В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ
В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ
Село Днепряны на левом берегу Днепра в Херсонской области подверглось минометной атаке и прилету дронов, пострадали дома, возникли пожары, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:50
2024-05-27T15:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Село Днепряны на левом берегу Днепра в Херсонской области подверглось минометной атаке и прилету дронов, пострадали дома, возникли пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Противник продолжает остервенелый обстрел гражданских объектов на левобережье Херсонщины. В Днепрянах сегодня утром было не менее 20 прилетов и десять сбросов — враг использовал дроны вперемешку с минометным огнем. Несколько частных домов сильно пострадали, возникли пожары" , - написал Сальдо. Ранее он сообщил о нанесенном ВСУ ракетном ударе по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа.
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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ

В херсонском селе Днепряны возникли пожары после массированного обстрела

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Село Днепряны на левом берегу Днепра в Херсонской области подверглось минометной атаке и прилету дронов, пострадали дома, возникли пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Противник продолжает остервенелый обстрел гражданских объектов на левобережье Херсонщины. В Днепрянах сегодня утром было не менее 20 прилетов и десять сбросов — враг использовал дроны вперемешку с минометным огнем. Несколько частных домов сильно пострадали, возникли пожары" , - написал Сальдо.
Ранее он сообщил о нанесенном ВСУ ракетном ударе по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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