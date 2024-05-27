https://ria.ru/20240527/dnepryany-1948679371.html

В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ

В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024

В херсонском селе Днепряны возникли пожары после атаки ВСУ

Село Днепряны на левом берегу Днепра в Херсонской области подверглось минометной атаке и прилету дронов, пострадали дома, возникли пожары, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:50

2024-05-27T15:50

2024-05-27T15:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Село Днепряны на левом берегу Днепра в Херсонской области подверглось минометной атаке и прилету дронов, пострадали дома, возникли пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Противник продолжает остервенелый обстрел гражданских объектов на левобережье Херсонщины. В Днепрянах сегодня утром было не менее 20 прилетов и десять сбросов — враг использовал дроны вперемешку с минометным огнем. Несколько частных домов сильно пострадали, возникли пожары" , - написал Сальдо. Ранее он сообщил о нанесенном ВСУ ракетном ударе по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа.

https://ria.ru/20240527/ssha-1948660462.html

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия