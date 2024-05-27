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На Кубани накануне Дня защиты детей откроются три детских сада на 650 мест - РИА Новости, 27.05.2024
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Краснодарский край
 
22:17 27.05.2024 (обновлено: 22:19 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/detsady-1948789494.html
На Кубани накануне Дня защиты детей откроются три детских сада на 650 мест
На Кубани накануне Дня защиты детей откроются три детских сада на 650 мест - РИА Новости, 27.05.2024
На Кубани накануне Дня защиты детей откроются три детских сада на 650 мест
Три детских сада вместимостью 650 мест откроются в Краснодарском крае накануне Дня защиты детей, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова, курирующая в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:17
2024-05-27T22:19
краснодарский край
общество
краснодарский край
сочи
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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Три детских сада вместимостью 650 мест откроются в Краснодарском крае накануне Дня защиты детей, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок. "Три новых детских сада открываются в нашем крае накануне Дня защиты детей. Уже завтра для дошколят заработает детский сад на 250 мест в станице Ладожской Усть-Лабинского района. На строительство направили 530 млн рублей по краевой госпрограмме. Муниципалитет выделил 20 млн рублей на закупку игрового оборудования. Для ребят обустроили 13 групп, в том числе ясельные", - написала Минькова в Telegram-канале. Она добавила, что в Сочи также готов к открытию новый двухэтажный блок детского сада №125 на 80 мест, где подготовили четыре группы – две ясельные для детей от 1,5 до 3 лет, старшую и подготовительную группы для дошколят. В Горячем Ключе, по словам вице-губернатора, капитально отремонтировали самое большое дошкольное учреждение в городе – детский сад №3. Садик на 320 мест был открыт в 1988 году, в нем обновлены оборудование и коммуникации, а также благоустроена территория.
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общество, краснодарский край, сочи, усть-лабинский район
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Сочи, Усть-Лабинский район

На Кубани накануне Дня защиты детей откроются три детских сада на 650 мест

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДети на занятиях в детском саду
Дети на занятиях в детском саду - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дети на занятиях в детском саду. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Три детских сада вместимостью 650 мест откроются в Краснодарском крае накануне Дня защиты детей, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок.
"Три новых детских сада открываются в нашем крае накануне Дня защиты детей. Уже завтра для дошколят заработает детский сад на 250 мест в станице Ладожской Усть-Лабинского района. На строительство направили 530 млн рублей по краевой госпрограмме. Муниципалитет выделил 20 млн рублей на закупку игрового оборудования. Для ребят обустроили 13 групп, в том числе ясельные", - написала Минькова в Telegram-канале.
Она добавила, что в Сочи также готов к открытию новый двухэтажный блок детского сада №125 на 80 мест, где подготовили четыре группы – две ясельные для детей от 1,5 до 3 лет, старшую и подготовительную группы для дошколят.
В Горячем Ключе, по словам вице-губернатора, капитально отремонтировали самое большое дошкольное учреждение в городе – детский сад №3. Садик на 320 мест был открыт в 1988 году, в нем обновлены оборудование и коммуникации, а также благоустроена территория.
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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайСочиУсть-Лабинский район
 
 
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