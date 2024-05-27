https://ria.ru/20240527/detsady-1948789494.html

На Кубани накануне Дня защиты детей откроются три детских сада на 650 мест

На Кубани накануне Дня защиты детей откроются три детских сада на 650 мест - РИА Новости, 27.05.2024

На Кубани накануне Дня защиты детей откроются три детских сада на 650 мест

Три детских сада вместимостью 650 мест откроются в Краснодарском крае накануне Дня защиты детей, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова, курирующая в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:17

2024-05-27T22:17

2024-05-27T22:19

краснодарский край

общество

краснодарский край

сочи

усть-лабинский район

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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Три детских сада вместимостью 650 мест откроются в Краснодарском крае накануне Дня защиты детей, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок. "Три новых детских сада открываются в нашем крае накануне Дня защиты детей. Уже завтра для дошколят заработает детский сад на 250 мест в станице Ладожской Усть-Лабинского района. На строительство направили 530 млн рублей по краевой госпрограмме. Муниципалитет выделил 20 млн рублей на закупку игрового оборудования. Для ребят обустроили 13 групп, в том числе ясельные", - написала Минькова в Telegram-канале. Она добавила, что в Сочи также готов к открытию новый двухэтажный блок детского сада №125 на 80 мест, где подготовили четыре группы – две ясельные для детей от 1,5 до 3 лет, старшую и подготовительную группы для дошколят. В Горячем Ключе, по словам вице-губернатора, капитально отремонтировали самое большое дошкольное учреждение в городе – детский сад №3. Садик на 320 мест был открыт в 1988 году, в нем обновлены оборудование и коммуникации, а также благоустроена территория.

https://ria.ru/20240520/potrebsfera-1947306860.html

краснодарский край

сочи

усть-лабинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, сочи, усть-лабинский район