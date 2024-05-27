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В США более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за погоды
В США более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за погоды - РИА Новости, 27.05.2024
В США более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за погоды
Более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий в понедельник, а число погибших от ураганов и торнадо достигло... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:48
2024-05-27T22:48
2024-05-27T22:48
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий в понедельник, а число погибших от ураганов и торнадо достигло 21 сообщает американский телеканал CNN. "Более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за суровых погодных условий, сосредоточенных на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия", - говорится в публикации. Отмечается, что 30 миллионов человек могут столкнуться с угрозой сильных штормов и ураганов на северо-востоке страны, а в ряде городов, включая американскую столицу город Вашингтон, соседний Балтимор (штат Мэриленд) и Филадельфию (штат Пенсильвания) существует угроза торнадо. Между тем, по данным телеканала, количество погибших в результате обрушившихся на страну ураганов и торнадо достигло 21 человека, включая четырех детей. Жертвами непогоды стали жители центральных регионов, включая Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахому. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что о 20 погибших и сотнях пострадавших в результате экстремальных погодных явлений в США.
https://ria.ru/20240508/veter-1944596438.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), балтимор
В мире, США, Вашингтон (штат), Балтимор
В США более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за погоды
CNN: более 110 миллионов американцев в зоне риска из-за суровых погодных условий