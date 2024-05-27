https://ria.ru/20240527/chs-1948517395.html

В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 27.05.2024

В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях Бурятии - Баргузинском и Муйском районах, сообщает агентство... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:25

2024-05-27T05:25

2024-05-27T05:25

муйский район

кабанский район

северо-байкальский район

природные пожары в россии

происшествия

республика бурятия

россия

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях Бурятии - Баргузинском и Муйском районах, сообщает агентство лесного хозяйства республики. Ранее региональное агентство ГО и ЧС объявило о чрезвычайном классе пожарной опасности с 23 по 27 мая в восьми муниципальных образованиях Бурятии: Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров с 26 мая в Бурятии введен полный запрет на посещение лесов. "Самая сложная и напряженная ситуация сейчас на территории Баргузинского и Муйского районов. Все силы и средства включены и задействованы на тушение лесных пожаров. На территории этих районов введен режим ЧС", - приводятся в сообщении слова руководителя агентства Сергея Борошноева. По данным агентства, за прошедшие сутки в республике обнаружено восемь лесных пожаров в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Заиграевском, Иволгинский, Кабанском районах и три возгорания в Муйском районе. Проводились работы по тушению пожаров, возникших ранее в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах. "На утро 27 мая продолжаются работы по ликвидации возгораний в Муйском, Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском (территория Джергинского заповедника), Северо-Байкальском районах республики", - отметили в агентстве.

https://ria.ru/20240525/pozhary-1948289061.html

муйский район

кабанский район

северо-байкальский район

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муйский район, кабанский район, северо-байкальский район, природные пожары в россии, происшествия, республика бурятия, россия