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В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 27.05.2024
В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях Бурятии - Баргузинском и Муйском районах, сообщает агентство... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:25
2024-05-27T05:25
2024-05-27T05:25
муйский район
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северо-байкальский район
природные пожары в россии
происшествия
республика бурятия
россия
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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях Бурятии - Баргузинском и Муйском районах, сообщает агентство лесного хозяйства республики. Ранее региональное агентство ГО и ЧС объявило о чрезвычайном классе пожарной опасности с 23 по 27 мая в восьми муниципальных образованиях Бурятии: Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров с 26 мая в Бурятии введен полный запрет на посещение лесов. "Самая сложная и напряженная ситуация сейчас на территории Баргузинского и Муйского районов. Все силы и средства включены и задействованы на тушение лесных пожаров. На территории этих районов введен режим ЧС", - приводятся в сообщении слова руководителя агентства Сергея Борошноева. По данным агентства, за прошедшие сутки в республике обнаружено восемь лесных пожаров в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Заиграевском, Иволгинский, Кабанском районах и три возгорания в Муйском районе. Проводились работы по тушению пожаров, возникших ранее в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах. "На утро 27 мая продолжаются работы по ликвидации возгораний в Муйском, Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском (территория Джергинского заповедника), Северо-Байкальском районах республики", - отметили в агентстве.
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Муйский район, Кабанский район, Северо-Байкальский район, Природные пожары в России, Происшествия, Республика Бурятия, Россия
В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Баргузинском и Муйском районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров