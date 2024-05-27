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В Новой Каледонии отменят чрезвычайное положение - РИА Новости, 27.05.2024
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02:14 27.05.2024 (обновлено: 02:16 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/chp-1948510804.html
В Новой Каледонии отменят чрезвычайное положение
В Новой Каледонии отменят чрезвычайное положение - РИА Новости, 27.05.2024
В Новой Каледонии отменят чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение в Новой Каледонии, введенное там из-за беспорядков, будет отменено в понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T02:14
2024-05-27T02:16
в мире
новая каледония
франция
париж
эммануэль макрон
протесты в новой каледонии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чрезвычайное положение в Новой Каледонии, введенное там из-за беспорядков, будет отменено в понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Чрезвычайное положение в Новой Каледонии, где прошли многодневные беспорядки, будет отменено в понедельник в 20.00 (21.00 мск – ред.)", - пишет агентство. Отмечается, что в Новую Каледонию прибудут 480 жандармов для поддержания порядка. Несмотря на распоряжение президента Франции Эммануэля Макрона, посетившего острова в четверг, о незамедлительном прекращении насилия, в ряде районов ситуация по-прежнему остаётся напряженной. Страны региона, включая Новую Зеландию и Австралию, продолжают эвакуацию своих граждан. Военные самолёты также начали вывозить французских граждан - жителей европейской метрополии - с острова. Ранее Макрон дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу выборного корпуса силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря своим богатым ресурсам никеля, важного минерала, используемого, в том числе, для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить. Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Семь человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html
https://ria.ru/20240526/katastrofa-1948395327.html
https://ria.ru/20240523/makron-1947788226.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон, протесты в новой каледонии
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Протесты в Новой Каледонии
В Новой Каледонии отменят чрезвычайное положение

AFP: в Новой Каледонии в понедельник отменят чрезвычайное положение

© AP Photo / Nicolas JobДым над Нумеа, Новая Каледония
Дым над Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Nicolas Job
Дым над Нумеа, Новая Каледония. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чрезвычайное положение в Новой Каледонии, введенное там из-за беспорядков, будет отменено в понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Чрезвычайное положение в Новой Каледонии, где прошли многодневные беспорядки, будет отменено в понедельник в 20.00 (21.00 мск – ред.)", - пишет агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Неоколониальная империя Франции трещит по швам
21 мая, 08:00
Отмечается, что в Новую Каледонию прибудут 480 жандармов для поддержания порядка.
Несмотря на распоряжение президента Франции Эммануэля Макрона, посетившего острова в четверг, о незамедлительном прекращении насилия, в ряде районов ситуация по-прежнему остаётся напряженной.
Страны региона, включая Новую Зеландию и Австралию, продолжают эвакуацию своих граждан. Военные самолёты также начали вывозить французских граждан - жителей европейской метрополии - с острова.
Ранее Макрон дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу выборного корпуса силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум.
Президент Франции Эммануэль Макрон посещает центральный полицейский участок в Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря своим богатым ресурсам никеля, важного минерала, используемого, в том числе, для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.
Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Семь человек, включая двух жандармов, погибли.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Президент Франции Эммануэль Макрон посещает центральный полицейский участок в Нумеа, Новая Каледония. 23 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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В миреНовая КаледонияФранцияПарижЭммануэль МакронПротесты в Новой Каледонии
 
 
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