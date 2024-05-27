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СМИ рассказали о подготовке убийства Буданова* охраной Зеленского - РИА Новости, 27.05.2024
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12:52 27.05.2024 (обновлено: 14:58 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/budanov-1948608114.html
СМИ рассказали о подготовке убийства Буданова* охраной Зеленского
СМИ рассказали о подготовке убийства Буданова* охраной Зеленского - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ рассказали о подготовке убийства Буданова* охраной Зеленского
Два полковника из охраны Владимира Зеленского планировали убийство руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, сообщает The... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:52
2024-05-27T14:58
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Два полковника из охраны Владимира Зеленского планировали убийство руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, сообщает The Times."Его убийство планировалось с применением беспилотников и ракетного удара", — говорится в материале.Как указали журналисты, обвиняемые должны были передать информацию о передвижении кортежа главы ГУР, чтобы по нему могли нанести удар баллистической ракетой. В СБУ бездоказательно утверждают, что полковники якобы были связаны с Россией.В начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить дрон-камикадзе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240527/plan-1948577606.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, василий малюк, дмитрий песков, служба безопасности украины, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Дмитрий Песков, Служба безопасности Украины, Политика
СМИ рассказали о подготовке убийства Буданова* охраной Зеленского

The Times: полковники из охраны Зеленского планировали убийство Буданова

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Два полковника из охраны Владимира Зеленского планировали убийство руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, сообщает The Times.
«
"Его убийство планировалось с применением беспилотников и ракетного удара", — говорится в материале.
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Как указали журналисты, обвиняемые должны были передать информацию о передвижении кортежа главы ГУР, чтобы по нему могли нанести удар баллистической ракетой. В СБУ бездоказательно утверждают, что полковники якобы были связаны с Россией.
В начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить дрон-камикадзе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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