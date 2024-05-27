https://ria.ru/20240527/brend-1948557367.html
"Русский краб" покоряет китайский рынок под брендом "Сделано в России
"Русский краб" покоряет китайский рынок под брендом "Сделано в России - РИА Новости, 27.05.2024
"Русский краб" покоряет китайский рынок под брендом "Сделано в России
Крупнейшая крабопромысловая компания России, ГК "Русский краб" в 2023 году на 33% увеличила поставки продукции в Китай, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:57
2024-05-27T10:57
2024-05-27T10:57
экономика
россия
китай
харбин
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крупнейшая крабопромысловая компания России, ГК "Русский краб" в 2023 году на 33% увеличила поставки продукции в Китай, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В 2024 году при активной поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Группа продолжает развивать экспортную деятельность, осуществляя поставки живой и варено-мороженой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Группа компаний "Русский Краб" - крупнейшая на Дальнем Востоке и одна из крупнейших в России крабопромысловых компаний, выпускающая 21 наименование крабовой продукции, в том числе продукты глубокой переработки. В 2023 году начато производство розничной продукции: несколько видов премиальных продуктов из мяса краба.При поддержке РЭЦ группа принимает участие в выставках и бизнес-миссиях за рубежом. В том числе "Русский краб" приняла активное участие в фестивалях-ярмарках российских товаров "Сделано в России", которые РЭЦ проводит в Китае. Ярмарка позволила китайским покупателям по достоинству оценить высокое качество продукции "Русского краба"."Участие в международных выставках и бизнес-миссиях при поддержке Группы РЭЦ - это прекрасная возможность для нашей компании еще больше усилить присутствие на внешних рынках. Мы активно пользуемся данным инструментом поддержки, а также другими сервисами, размещенными на платформе "Мой экспорт", - сказала генеральный директор ГК "Русский краб" Юлия Юрова."Российский экспортный центр продолжит взаимодействие с группой компаний "Русский краб" для расширения рынков сбыта продукции, используя весь спектр наших финансовых и нефинансовых услуг. В мае текущего года компания "Русский краб" приняла участие во втором фестивале-ярмарке российских товаров под национальным брендом "Сделано в России", которая прошла в рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Компании из группы "Русский краб" неоднократно становились победителями конкурса "Экспортер года" в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса. Продукция компании представлена в демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ под брендом Good Food Russia в Китае и ОАЭ.Компании, входящие в группу, активно пользуются государственной поддержкой по сертификации продукции на внешних рынках, а также по транспортировке продукции за рубеж.Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" проходил в Харбине с 17 по 21 мая на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО. Ярмарка "Сделано в России" также открылась на центральной пешеходной улице Харбина. Местные жители и бизнес-сообщество смогли познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.
https://ria.ru/20240524/rets-1948213300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, харбин, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Харбин, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крупнейшая крабопромысловая компания России, ГК "Русский краб" в 2023 году на 33% увеличила поставки продукции в Китай, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В 2024 году при активной поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Группа продолжает развивать экспортную деятельность, осуществляя поставки живой и варено-мороженой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
Группа компаний "Русский Краб" - крупнейшая на Дальнем Востоке
и одна из крупнейших в России крабопромысловых компаний, выпускающая 21 наименование крабовой продукции, в том числе продукты глубокой переработки. В 2023 году начато производство розничной продукции: несколько видов премиальных продуктов из мяса краба.
При поддержке РЭЦ группа принимает участие в выставках и бизнес-миссиях за рубежом. В том числе "Русский краб" приняла активное участие в фестивалях-ярмарках российских товаров "Сделано в России", которые РЭЦ проводит в Китае. Ярмарка позволила китайским покупателям по достоинству оценить высокое качество продукции "Русского краба".
"Участие в международных выставках и бизнес-миссиях при поддержке Группы РЭЦ - это прекрасная возможность для нашей компании еще больше усилить присутствие на внешних рынках. Мы активно пользуемся данным инструментом поддержки, а также другими сервисами, размещенными на платформе "Мой экспорт", - сказала генеральный директор ГК "Русский краб" Юлия Юрова.
"Российский экспортный центр продолжит взаимодействие с группой компаний "Русский краб" для расширения рынков сбыта продукции, используя весь спектр наших финансовых и нефинансовых услуг. В мае текущего года компания "Русский краб" приняла участие во втором фестивале-ярмарке российских товаров под национальным брендом "Сделано в России", которая прошла в рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
Компании из группы "Русский краб" неоднократно становились победителями конкурса "Экспортер года" в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса. Продукция компании представлена в демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ под брендом Good Food Russia в Китае и ОАЭ
.
Компании, входящие в группу, активно пользуются государственной поддержкой по сертификации продукции на внешних рынках, а также по транспортировке продукции за рубеж.
Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" проходил в Харбине
с 17 по 21 мая на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО. Ярмарка "Сделано в России" также открылась на центральной пешеходной улице Харбина. Местные жители и бизнес-сообщество смогли познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.