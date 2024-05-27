https://ria.ru/20240527/brend-1948557367.html

"Русский краб" покоряет китайский рынок под брендом "Сделано в России

"Русский краб" покоряет китайский рынок под брендом "Сделано в России - РИА Новости, 27.05.2024

"Русский краб" покоряет китайский рынок под брендом "Сделано в России

Крупнейшая крабопромысловая компания России, ГК "Русский краб" в 2023 году на 33% увеличила поставки продукции в Китай, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:57

2024-05-27T10:57

2024-05-27T10:57

экономика

россия

китай

харбин

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крупнейшая крабопромысловая компания России, ГК "Русский краб" в 2023 году на 33% увеличила поставки продукции в Китай, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В 2024 году при активной поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Группа продолжает развивать экспортную деятельность, осуществляя поставки живой и варено-мороженой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Группа компаний "Русский Краб" - крупнейшая на Дальнем Востоке и одна из крупнейших в России крабопромысловых компаний, выпускающая 21 наименование крабовой продукции, в том числе продукты глубокой переработки. В 2023 году начато производство розничной продукции: несколько видов премиальных продуктов из мяса краба.При поддержке РЭЦ группа принимает участие в выставках и бизнес-миссиях за рубежом. В том числе "Русский краб" приняла активное участие в фестивалях-ярмарках российских товаров "Сделано в России", которые РЭЦ проводит в Китае. Ярмарка позволила китайским покупателям по достоинству оценить высокое качество продукции "Русского краба"."Участие в международных выставках и бизнес-миссиях при поддержке Группы РЭЦ - это прекрасная возможность для нашей компании еще больше усилить присутствие на внешних рынках. Мы активно пользуемся данным инструментом поддержки, а также другими сервисами, размещенными на платформе "Мой экспорт", - сказала генеральный директор ГК "Русский краб" Юлия Юрова."Российский экспортный центр продолжит взаимодействие с группой компаний "Русский краб" для расширения рынков сбыта продукции, используя весь спектр наших финансовых и нефинансовых услуг. В мае текущего года компания "Русский краб" приняла участие во втором фестивале-ярмарке российских товаров под национальным брендом "Сделано в России", которая прошла в рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Компании из группы "Русский краб" неоднократно становились победителями конкурса "Экспортер года" в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса. Продукция компании представлена в демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ под брендом Good Food Russia в Китае и ОАЭ.Компании, входящие в группу, активно пользуются государственной поддержкой по сертификации продукции на внешних рынках, а также по транспортировке продукции за рубеж.Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" проходил в Харбине с 17 по 21 мая на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО. Ярмарка "Сделано в России" также открылась на центральной пешеходной улице Харбина. Местные жители и бизнес-сообщество смогли познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.

https://ria.ru/20240524/rets-1948213300.html

https://ria.ru/20240524/vystavka-1948212916.html

россия

китай

харбин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, харбин, российский экспортный центр (рэц)